У Запорізькій області повний блекаут: Федоров зробив заяву

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров подякував енергетикам, які роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів області після масштабного знеструмлення.

Блекаут у Запорізькій області. Фото: з відкритих джерел

За його словами, співробітники водоканалу вже майже відновили водопостачання, не дивлячись на те, що в області повний блекаут.

"Наразі співробітники теплових мереж роблять усе можливе, щоб якомога швидше при першій можливості повернути тепло в наші оселі. Розгорнуто по області вже понад 200 пунктів незламності", — сказав Федоров.

Усі лікарні перейшли на генератори, запас пального достатній. Є бензин і на автозаправних станціях, тому, за словами голови ОВА, немає жодних причин для паніки.

"Мобільні оператори також наразі функціонують на акумуляторних батареях, при першій необхідності будуть генерувати електроенергію, але також просимо ощадливо використовувати і цей ресурс. Витримали вже багато, витримаємо і це. Дякуємо Збройним силам України", — наголосив Федоров.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Дніпрі зараз усі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є необхідні запаси води. Лікувальний процес у медзакладах під час масштабного знеструмлення не зупиняється. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, альтернативними джерелами живлення забезпечено також водовідведення в будинках. Канікули у школах Дніпра подовжено ще на дві доби. За необхідності вранці у місті будуть розгорнуті пункти незламності, яких у Дніпрі загалом 89.

Нагадаємо, видання "Коментарі" писало, що у кількох великих містах центральної та південної України ввечері 7 січня було зафіксовано масштабний блекаут. У Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі повністю або частково зникло електропостачання, що також призвело до перебоїв з водою. Перед відключеннями мешканці повідомляли про вибухи.