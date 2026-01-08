logo

РФ хочет создать гуманитарную катастрофу: выбрала два города
НОВОСТИ

РФ хочет создать гуманитарную катастрофу: выбрала два города

ЦПД пишет о том, что РФ хочет создать невыносимые условия для жизни в Днепре и Запорожье

8 января 2026, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Массированные удары по энергетическим объектам Украины в Днепре и Запорожье привели к масштабным отключениям света, и вновь обострили вопрос безопасности гражданского населения на фоне войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко в сети Telegram.

РФ хочет создать гуманитарную катастрофу: выбрала два города

Блекаут в Днепре. Фото: из открытых источников

В результате атак по объектам критической инфраструктуры вечером 7 января, без электроснабжения остались Днепр, Запорожье и Кривой Рог.

Отключения затронули жилые кварталы и важные элементы городской инфраструктуры, в том числе больницы, что осложнило работу связи, транспорта и коммунальных служб.

Ситуация развивалась на фоне очередного обострения, вызванного ударами по энергетической системе.

В публикации Андрея Коваленко отмечено, что такие удары носят преднамеренный характер и направлены против мирного населения, что указывает на попытку создать условия гуманитарной катастрофы в крупных промышленных городах, где проживают сотни тысяч людей.

"Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре – Днепр, Запорожье, Кривой Рог без света. Это умышленный террор гражданского населения, попытка создать гуманитарную катастрофу. Россия демонстрирует нежелание завершать войну и неуважение к плану мира Трампа", — акцентировал Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в нескольких крупных городах центральной и южной Украины зафиксирован масштабный блекаут. В Днепре, отдельных районах Запорожья и Кривого Рога полностью или частично исчезло электроснабжение, что также привело к перебоям с водой.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Запорожской ОВА Иван Федоров поблагодарил энергетиков, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области после масштабного обесточивания.




Источник: https://t.me/akovalenko1989/10272
