РФ хочет создать гуманитарную катастрофу: выбрала два города

Массированные удары по энергетическим объектам Украины в Днепре и Запорожье привели к масштабным отключениям света, и вновь обострили вопрос безопасности гражданского населения на фоне войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко в сети Telegram.

В результате атак по объектам критической инфраструктуры вечером 7 января, без электроснабжения остались Днепр, Запорожье и Кривой Рог.

Отключения затронули жилые кварталы и важные элементы городской инфраструктуры, в том числе больницы, что осложнило работу связи, транспорта и коммунальных служб.

Ситуация развивалась на фоне очередного обострения, вызванного ударами по энергетической системе.

В публикации Андрея Коваленко отмечено, что такие удары носят преднамеренный характер и направлены против мирного населения, что указывает на попытку создать условия гуманитарной катастрофы в крупных промышленных городах, где проживают сотни тысяч людей.

"Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре – Днепр, Запорожье, Кривой Рог без света. Это умышленный террор гражданского населения, попытка создать гуманитарную катастрофу. Россия демонстрирует нежелание завершать войну и неуважение к плану мира Трампа", — акцентировал Коваленко.

