РФ готує літній наступ: у Зеленського назвали два головні напрямки удару
РФ готує літній наступ: у Зеленського назвали два головні напрямки удару

Цього року головна концентрація РФ буде пов’язана з Донеччиною

19 травня 2026, 11:03
Кравцев Сергей

Російська окупаційна армія цього літа, швидше за все, зосередиться на спробах вийти на адміністративні кордони Донецької області. Також окупанти можуть розвивати наступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Відповідну заяву в інтервʼю "24 Каналу" зробив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Заступник очільника ОП зауважив, що як і раніше, цього року головна концентрація РФ буде пов’язана з Донеччиною.

"До початку літа залишились два тижні. Отже, думаю, що, враховуючи ситуацію на полі бою станом на середину травня, вони не досягли очікуваного результату. З іншого боку, росіяни цього року будуть сконцентровані на виході на адміністративні кордони Донецької області", — зазначив Паліса.

Водночас, за його словами, противник також намагатиметься просуватися на Запорізькому напрямку – на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Павло Паліса зауважив, що ворог продовжує актину наступальну кампанію. Проте російські генерали змушені постійно переносити дедлайни захоплення тих чи інших територій.

У ході цього ж інтерв’ю Павло Паліса зазначив, що наразі питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18-22 річним чоловікам. 

"На цей момент питання пониження мобілізаційного віку та обмеження для згаданої вами категорії 18-22 роки стосовного виїзду за кордон за поточної обстановки не розглядається", – зауважив Паліса.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі, ймовірно, почали поступово готувати російське суспільство до завершення війни проти України без масштабної “перемоги”, яку роками обіцяв Володимир Путін. Такого висновку дійшли журналісти The Telegraph, аналізуючи останні заяви російського лідера та зміни в риториці державної пропаганди.




