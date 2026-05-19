РФ готовит летнее наступление: у Зеленского назвали два главных направления удара

Кравцев Сергей
Российская оккупационная армия нынешним летом, скорее всего, сосредоточится на попытках выйти на административные границы Донецкой области. Также оккупанты могут развивать наступательные действия в Запорожском направлении, в частности на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующее заявление в интервью "24 Каналу" сделал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Замглавы ОП отметил, что по-прежнему в этом году главная концентрация РФ будет связана с Донбасом.
В то же время, по его словам, противник будет также пытаться продвигаться на Запорожском направлении – на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.
Павел Палиса отметил, что враг продолжает актину наступательную кампанию. Однако российские генералы вынуждены постоянно переносить дедлайны захвата тех или иных территорий.
В ходе этого же интервью Павел Палиса отметил, что в настоящее время вопрос о снижении мобилизационного возраста не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18-22-летним мужчинам.
