РФ готовит летнее наступление: у Зеленского назвали два главных направления удара

Российская оккупационная армия нынешним летом, скорее всего, сосредоточится на попытках выйти на административные границы Донецкой области. Также оккупанты могут развивать наступательные действия в Запорожском направлении, в частности на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующее заявление в интервью "24 Каналу" сделал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Замглавы ОП отметил, что по-прежнему в этом году главная концентрация РФ будет связана с Донбасом.

"До начала лета осталось две недели. Итак, думаю, что, учитывая ситуацию на поле боя по состоянию на середину мая, они не добились ожидаемого результата. С другой стороны, россияне в этом году будут сконцентрированы на выходе на административные границы Донецкой области", – отметил Палиса.

В то же время, по его словам, противник будет также пытаться продвигаться на Запорожском направлении – на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Павел Палиса отметил, что враг продолжает актину наступательную кампанию. Однако российские генералы вынуждены постоянно переносить дедлайны захвата тех или иных территорий.

В ходе этого же интервью Павел Палиса отметил, что в настоящее время вопрос о снижении мобилизационного возраста не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18-22-летним мужчинам.

"На данный момент вопрос понижения мобилизационного возраста и ограничения для упомянутой вами категории 18-22 года относительно выезда за границу при текущей обстановке не рассматривается", — отметил Палиса.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле, вероятно, начали постепенно готовить российское общество к завершению войны против Украины без масштабной "победы", которую годами обещал Владимир Путин. К такому выводу пришли журналисты The Telegraph, анализируя последние заявления российского лидера и перемены в риторике государственной пропаганды.



