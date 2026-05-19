У Кремлі заговорили про кінець війни: який варіант все ж таки обрав Путін

У Кремлі, ймовірно, почали поступово готувати російське суспільство до завершення війни проти України без масштабної “перемоги”, яку роками обіцяв Володимир Путін. Такого висновку дійшли журналісти The Telegraph, аналізуючи останні заяви російського лідера та зміни в риториці державної пропаганди.

Особливу увагу західні оглядачі звернули на недавні слова Путіна про те, що війна нібито наближається до завершення. На тлі відсутності серйозних успіхів армії РФ Кремль, на думку аналітиків, може готувати населення до сценарію часткового заморожування фронту, який у країні спробують подати як стратегічну перемогу Росії.

Однією з ознак зміни настроїв у Москві називають і парад 9 травня. Цього року захід на Червоній площі виявився помітно скромнішим, ніж у попередні роки війни. Вперше за довгий час російська влада відмовилася від масштабної демонстрації важкої військової техніки, а сама церемонія проходила в умовах безпрецедентних заходів безпеки через побоювання ударів безпілотників.

За оцінками експертів, Кремль стикається відразу з кількома серйозними проблемами: затяжний характер війни, зростання економічних труднощів, масштабні втрати російської армії та втома суспільства, що посилюється, від конфлікту.

Аналітики вважають, що Путін опинився у складній ситуації – йому необхідно одночасно утримувати підтримку радикальних прихильників продовження війни і при цьому пояснювати росіянам, чому обіцяну “велику перемогу” так і не було досягнуто.

При цьому у Києві не бачать ознак реальної готовності Москви припинити агресію. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Росія продовжує готувати нові наступальні дії та не відмовилася від своїх стратегічних цілей у війні проти України.

На цьому тлі експерти попереджають: зміна риторики Кремля зовсім не означає готовності до миру, а може лише спробою виграти час і знизити внутрішню напругу в самій Росії.

