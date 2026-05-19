В Кремле заговорили о конце войны: какой вариант все же выбрал Путин

В Кремле, вероятно, начали постепенно подготавливать российское общество к завершению войны против Украины без той масштабной “победы”, которую годами обещал Владимир Путин. К такому выводу пришли журналисты The Telegraph, анализируя последние заявления российского лидера и изменения в риторике государственной пропаганды.

Особое внимание западные обозреватели обратили на недавние слова Путина о том, что война якобы “приближается к завершению”. На фоне отсутствия серьезных успехов армии РФ Кремль, по мнению аналитиков, может готовить население к сценарию частичного замораживания фронта, который внутри страны попытаются подать как стратегическую победу России.

Одним из признаков изменения настроений в Москве называют и парад 9 мая. В этом году мероприятие на Красной площади оказалось заметно скромнее, чем в предыдущие годы войны. Впервые за долгое время российские власти отказались от масштабной демонстрации тяжелой военной техники, а сама церемония проходила в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за опасений ударов беспилотников.

По оценкам экспертов, Кремль сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами: затяжной характер войны, рост экономических трудностей, масштабные потери российской армии и усиливающаяся усталость общества от конфликта.

Аналитики считают, что Путин оказался в сложной ситуации – ему необходимо одновременно удерживать поддержку радикальных сторонников продолжения войны и при этом объяснять россиянам, почему обещанная “великая победа” так и не была достигнута.

При этом в Киеве не видят признаков реальной готовности Москвы прекратить агрессию. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Россия продолжает готовить новые наступательные действия и не отказалась от своих стратегических целей в войне против Украины.

На этом фоне эксперты предупреждают: изменение риторики Кремля вовсе не означает готовности к миру, а может быть лишь попыткой выиграть время и снизить внутреннее напряжение в самой России.

