logo

BTC/USD

76867

ETH/USD

2134.14

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина готовит новый кошмар для армии РФ: в США рассказали о новой “умной” бомбе ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готовит новый кошмар для армии РФ: в США рассказали о новой “умной” бомбе ВСУ

Киев запускает оружие, которым Россия годами разрушала украинский фронт: теперь удары могут достать тылы оккупантов

19 мая 2026, 07:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина завершила испытания первой отечественной управляемой авиабомбы КАБ, которая уже готова к боевому применению. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Украина готовит новый кошмар для армии РФ: в США рассказали о новой “умной” бомбе ВСУ

КАБ. Фото: из открытых источников

По данным украинских властей, новая бомба способна поражать цели на расстоянии в десятки километров и несет боевую часть весом 250 килограммов. Эксперты считают, что это может серьезно изменить ситуацию на фронте и расширить возможности ВСУ по уничтожению российских объектов в ближнем и оперативном тылу.

В ISW отмечают, что Россия уже длительное время активно использует управляемые планирующие авиабомбы для разрушения украинской логистики и оборонительных позиций. Теперь Украина фактически начинает зеркально отвечать противнику его же тактикой.

До сих пор украинские силы в основном уничтожали российские склады, штабы и технику с помощью дальнобойных дронов. Однако новые авиабомбы способны наносить более мощные удары по укрепленным объектам, командным пунктам и защищенной инфраструктуре.

Кроме того, новая разработка позволит украинской авиации действовать на большем удалении от линии фронта. Россия активно использует подобную тактику, удерживая самолеты вне зоны действия украинской ПВО. Теперь аналогичный подход может начать применять и Украина, особенно с учетом ограниченного количества боевых самолетов.

Военные аналитики считают, что появление собственного украинского КАБа свидетельствует о переходе оборонной промышленности страны к созданию более сложного высокоточного оружия. Это может существенно усилить давление на российскую армию в ближайшие месяцы и осложнить снабжение оккупационных войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое наступление с Беларуси: в Кремле отреагировали на предупреждение Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-18-2026/
Теги:

Новости

Все новости