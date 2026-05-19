Украина готовит новый кошмар для армии РФ: в США рассказали о новой “умной” бомбе ВСУ

Украина завершила испытания первой отечественной управляемой авиабомбы КАБ, которая уже готова к боевому применению. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

КАБ. Фото: из открытых источников

По данным украинских властей, новая бомба способна поражать цели на расстоянии в десятки километров и несет боевую часть весом 250 килограммов. Эксперты считают, что это может серьезно изменить ситуацию на фронте и расширить возможности ВСУ по уничтожению российских объектов в ближнем и оперативном тылу.

В ISW отмечают, что Россия уже длительное время активно использует управляемые планирующие авиабомбы для разрушения украинской логистики и оборонительных позиций. Теперь Украина фактически начинает зеркально отвечать противнику его же тактикой.

До сих пор украинские силы в основном уничтожали российские склады, штабы и технику с помощью дальнобойных дронов. Однако новые авиабомбы способны наносить более мощные удары по укрепленным объектам, командным пунктам и защищенной инфраструктуре.

Кроме того, новая разработка позволит украинской авиации действовать на большем удалении от линии фронта. Россия активно использует подобную тактику, удерживая самолеты вне зоны действия украинской ПВО. Теперь аналогичный подход может начать применять и Украина, особенно с учетом ограниченного количества боевых самолетов.

Военные аналитики считают, что появление собственного украинского КАБа свидетельствует о переходе оборонной промышленности страны к созданию более сложного высокоточного оружия. Это может существенно усилить давление на российскую армию в ближайшие месяцы и осложнить снабжение оккупационных войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое наступление с Беларуси: в Кремле отреагировали на предупреждение Зеленского.



