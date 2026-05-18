Война с Россией
Новое наступление с Беларуси: в Кремле отреагировали на предупреждение Зеленского

Дмитрий Песков прокомментировал предупреждение Зеленского о планах России напасть из Беларуси

18 мая 2026, 15:07
Кравцев Сергей

В Москве прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможных агрессивных планах путинского режима с территории Беларуси.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский в минувшую пятницу предупредил, что Россия стремится втянуть Беларусь еще больше в войну в Украине и пытается реализовать планы нападения на север Украины или страну НАТО с территории Беларуси.

По имеющимся данным, официальный Минск является ближайшим союзником Москвы. В настоящее время Беларусь, граничащая с Украиной, а также с членами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией, уже предоставляла свою территорию для российского вторжения в 2022 году и в настоящее время размещает российское тактическое ядерное оружие.

На вопрос журналистов об обвинениях со стороны Киева пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, пытаясь сместить акценты.

"Такое заявление – это не что иное, как попытка дальнейшего разжигания, направленная на продолжение войны и эскалацию напряженности", – отметило спикер российского диктатора.

Кроме того, представитель Путина заявил, что подобные предупреждения вообще не имеют никакого веса.

"Мы не считаем, что такое заявление заслуживает какого-либо комментария", – высказался Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Беларуси стартовали масштабные учения с участием подразделений, отвечающих за применение ядерного оружия и обеспечение операций со специальными боеприпасами. Маневры проходят при поддержке российской стороны и уже вызвали повышенное внимание из-за близости к границам стран НАТО и Украины.




