Головна Новини Суспільство Війна з Росією Новий наступ з Білорусі: у Кремлі відреагували на попередження Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий наступ з Білорусі: у Кремлі відреагували на попередження Зеленського

Дмитро Пєсков прокоментував попередження Зеленського про плани Росії напасти з Білорусі

18 травня 2026, 15:07
Кравцев Сергей

У Москві прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про можливі агресивні плани путінського режиму з території Білорусі.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський минулої п'ятниці попередив, що Росія прагне втягнути Білорусь ще більше у війну в Україні та намагається реалізувати плани нападу на північ України чи країну НАТО з території Білорусі.

За наявними даними, офіційний Мінськ є найближчим союзником Москви. Наразі Білорусь, яка межує з Україною, а також із членами НАТО – Польщею, Литвою та Латвією, вже надавала свою територію для російського вторгнення у 2022 році і нині розміщує російську тактичну ядерну зброю.                       

На запитання журналістів про звинувачення з боку Києва прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, намагаючись змістити акценти.

"Така заява — це не що інше, як спроба подальшого розпалювання, спрямована на продовження війни та ескалацію напруженості", — зазначило речник російського диктатора.

Крім того, представник Путіна заявив, що подібні попередження взагалі не мають жодної ваги.                                 

"Ми не вважаємо, що така заява заслуговує на будь-який коментар", — висловився Дмитро Пєсков.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Білорусі стартували масштабні навчання за участю підрозділів, які відповідають за застосування ядерної зброї та забезпечення операцій зі спеціальними боєприпасами. Маневри проходять за підтримки російської сторони і вже викликали особливу увагу через близькість до кордонів країн НАТО та України.




