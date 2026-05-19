Україна готує новий кошмар для армії РФ: у США розповіли про нову “розумну” бомбу ЗСУ

Україна завершила випробування першої вітчизняної авіабомби КАБ, яка вже готова до бойового застосування. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За даними української влади, нова бомба здатна вражати цілі на відстані десятки кілометрів і несе бойову частину вагою 250 кілограмів. Експерти вважають, що це може серйозно змінити ситуацію на фронті та розширити можливості ЗСУ щодо знищення російських об'єктів у ближньому та оперативному тилу.

В ISW зазначають, що Росія вже тривалий час активно використовує керовані авіабомби для руйнування української логістики та оборонних позицій. Тепер Україна фактично починає дзеркально відповідати супротивникові його тактикою.

Досі українські сили здебільшого знищували російські склади, штаби та техніку за допомогою далекобійних дронів. Однак нові авіабомби здатні завдавати потужніших ударів по укріплених об'єктах, командних пунктах та захищеній інфраструктурі.

Крім того, нова розробка дозволить українській авіації діяти на більшій відстані від лінії фронту. Росія активно використовує таку тактику, утримуючи літаки поза зоною дії української ППО. Наразі аналогічний підхід може почати застосовувати і Україна, особливо з урахуванням обмеженої кількості бойових літаків.

Військові аналітики вважають, що поява власного українського КАБ свідчить про перехід оборонної промисловості країни до створення більш складної високоточної зброї. Це може суттєво посилити тиск на російську армію у найближчі місяці та ускладнити постачання окупаційних військ.

