РФ готова вдарити десятками ракет по Україні: озвучено вірогідну дату масованого обстрілу

Російські війська фактично завершили підготовку до нового масованого обстрілу України.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попереджають, що судячи з динаміки, удар може відбутися вже протягом найближчих однієї-двох діб. Цього разу основним вектором визначено Київ та область, а головною ціллю — підприємства нашого оборонно-промислового комплексу. Також моніторингові канали попереджали, що РФ може завдати удару по одному з найбільших ТРЦ у Києві.

Наразі відомо, що РФ підготувала наступні засоби ураження:

Стратегічна авіація — на аеродромах у європейській частині Росії у повній готовності тримають щонайменше 6 бомбардувальників Ту-95МС. Це, за даними моніторів, потенційний залп до 20 крилатих ракет Х-101.

Морські носії - готові до виведення два кораблі із загальним залпом до 12 “Калібрів”.

Наземні комплекси (ОТРК) — найвища концентрація зараз у Брянській області — підрозділи підготували до пуску мінімум 13 балістичних ракет “Іскандер-М”.

“Додатково розгорнуто пускові установки в Курській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму. Також у готовності ворога до застосування перебувають бомбардувальники Ту-22М3,що перелетіли вчора вночі задля спорядження”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна показала здатність завдавати болючих ударів по тилу Росії — дрони двічі атакували НПЗ у Москві. Це звичайно вплине на непохитність Кремля, а наслідки для очільника РФ будуть вагомими. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що насправді змінили удари України по Москві.



