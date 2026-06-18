У Путіна починаються жахливі часи: Арестович дав розгромний прогноз

Україна показала здатність завдавати болючих ударів по тилу Росії — дрони двічі атакували НПЗ у Москві. Це звичайно вплине на непохитність Кремля, а наслідки для очільника РФ будуть вагомими.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удари України по Москві. За його словами, безкарність “великої та могутньої Росії”, тим більше Москви, була значною частиною новомосковського міфу і російського суспільного договору.

Передбачалося, що російські війська карають українців десь далеко, а ситуація в Москві залишатиметься незмінною, тепер, бачимо, змінюється, зазначив він.

“Наслідки руйнування міфу — десакралізація влади, причому, у найнеприємнішій її частині – в очах її головного ресурсу – пасивної більшості. Якщо ти починав війну для “…безпеки Росії”, а безпеки стало значно менше, значить – з тобою щось не так, “цар – несправжній!”, — зазначив Арестович.

За його словами, Z-ники, природно, будуть кричати про удари ядеркою, Кремль щось скаже про “тероризм і удари у відповідь по центрах прийняття рішень”, але це все паліативи.

“Тепер російській владі доведеться створювати новий наратив та кидати на його освоєння народом великі ресурси. Що це буде за наратив і як він приживеться – подивимося. Ціна війни для пасивної російської більшості зростає, при регулярних ударах громадська думка дрейфуватиме”, — зауважив колишній радник ОП.

Україна змусила Росію змінюватись зсередини, чи витримає Москва ці зміни – подивимося, підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Арестовича, насправді очікує Росію.



