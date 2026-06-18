У Путіна починаються жахливі часи: Арестович дав розгромний прогноз

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Україна показала здатність завдавати болючих ударів по тилу Росії — дрони двічі атакували НПЗ у Москві. Це звичайно вплине на непохитність Кремля, а наслідки для очільника РФ будуть вагомими.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удари України по Москві. За його словами, безкарність “великої та могутньої Росії”, тим більше Москви, була значною частиною новомосковського міфу і російського суспільного договору.
Передбачалося, що російські війська карають українців десь далеко, а ситуація в Москві залишатиметься незмінною, тепер, бачимо, змінюється, зазначив він.
За його словами, Z-ники, природно, будуть кричати про удари ядеркою, Кремль щось скаже про “тероризм і удари у відповідь по центрах прийняття рішень”, але це все паліативи.
Україна змусила Росію змінюватись зсередини, чи витримає Москва ці зміни – подивимося, підсумував Арестович.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Арестовича, насправді очікує Росію.