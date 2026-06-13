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Арестович приголомшив головним планом у війні в Україні: що насправді очікує на Росію

Колишній радник Офісу президента Арестович розповів про головний план у війні в Україні

13 червня 2026, 17:59
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Кречмаровская Наталия

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна. За словами колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, Росія зробила стратегічну помилку, розпочавши вторгнення до України. 

Арестович приголомшив головним планом у війні в Україні: що насправді очікує на Росію

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

“Військова кампанія переслідувала стратегічні цілі — НАТО на кордоні 1997 року. За чотири з половиною роки немає навіть кордонів Донецької області. Зате є палаючі російські НПЗ, паливна криза і “Фламінго” по Чебоксарах”, — зауважив він. 

За його словами, на п'ятий рік війни РФ не просто перебуває в стратегічній безвиході, найкращі її уми вже зрозуміли, що у своєму нинішньому цивілізаційному стані і при даному типі суспільного устрою максимальний розмір держави, яку може перемогти Росія, — це маленька Чечня.

“Війна в Україні — в режимі програшу і за цим програшем стоїть холоднокровний, старий британський план упокорення сухопутної імперії — вбити флот, постачання, “сухопутний авіаносець” (Крим), ключові експортні доходи (нафта), військове провадження”, — зазначив Арестович.

За словами колишнього радника, Україна наростила обсяги виробництва озброєння для дальніх ударів. Незабаром, заважив він, розпочнеться масштабування виробництва крилатих ракет, а потім і балістичних.

“Найсмішніше в цьому всьому, що Захід не хоче зруйнувати Росію руками України. Захід змушує Росію до угоди — відновлення торгівлі, економічної та політичної взаємодії — але на умовах Заходу — горе переможеним. Вихід для Росії — закінчення війни та початок співробітництва з ЄС. Насамперед – для створення нової системи колективної безпеки в Європі”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про іронічний прогноз Арестовича.



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Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8155
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