Арестович приголомшив головним планом у війні в Україні: що насправді очікує на Росію

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна. За словами колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, Росія зробила стратегічну помилку, розпочавши вторгнення до України.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

“Військова кампанія переслідувала стратегічні цілі — НАТО на кордоні 1997 року. За чотири з половиною роки немає навіть кордонів Донецької області. Зате є палаючі російські НПЗ, паливна криза і “Фламінго” по Чебоксарах”, — зауважив він.

За його словами, на п'ятий рік війни РФ не просто перебуває в стратегічній безвиході, найкращі її уми вже зрозуміли, що у своєму нинішньому цивілізаційному стані і при даному типі суспільного устрою максимальний розмір держави, яку може перемогти Росія, — це маленька Чечня.

“Війна в Україні — в режимі програшу і за цим програшем стоїть холоднокровний, старий британський план упокорення сухопутної імперії — вбити флот, постачання, “сухопутний авіаносець” (Крим), ключові експортні доходи (нафта), військове провадження”, — зазначив Арестович.

За словами колишнього радника, Україна наростила обсяги виробництва озброєння для дальніх ударів. Незабаром, заважив він, розпочнеться масштабування виробництва крилатих ракет, а потім і балістичних.

“Найсмішніше в цьому всьому, що Захід не хоче зруйнувати Росію руками України. Захід змушує Росію до угоди — відновлення торгівлі, економічної та політичної взаємодії — але на умовах Заходу — горе переможеним. Вихід для Росії — закінчення війни та початок співробітництва з ЄС. Насамперед – для створення нової системи колективної безпеки в Європі”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про іронічний прогноз Арестовича.