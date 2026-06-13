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Арестович ошеломил главным планом в войне в Украине: что на самом деле ожидает Россию

Бывший советник Офиса президента Арестович рассказал о главном плане в войне в Украине

13 июня 2026, 17:59
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Кречмаровская Наталия

В Украине пятый год идет полномасштабная война. По словам бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, Россия совершила стратегическую ошибку, начав вторжение в Украину.

Арестович ошеломил главным планом в войне в Украине: что на самом деле ожидает Россию

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

"Военная кампания преследовала стратегические цели — НАТО на границе 1997 года. За четыре с половиной года нет даже границ Донецкой области. Зато есть горящие российские НПЗ, топливный кризис и "Фламинго" по Чебоксарам", — отметил он.

По его словам, на пятый год войны РФ не просто находится в стратегической безысходности, лучшие ее умы уже поняли, что в своем нынешнем цивилизационном состоянии и при данном типе общественного устройства максимальный размер государства, которое может победить Россия, — это маленькая Чечня.

"Война в Украине — в режиме проигрыша и за этим проигрышем стоит хладнокровный, старый британский план покорения сухопутной империи — убить флот, снабжение, "сухопутный авианосец" (Крым), ключевые экспортные доходы (нефть), военное производство", — отметил Арестович.

По словам бывшего советника, Украина нарастила объем производства вооружения для дальних ударов. В скором времени, отметил он, начнется масштабирование производства крылатых ракет, а затем и баллистических.

"Самое смешное в этом всем, что Запад не хочет разрушить Россию руками Украины. Запад вынуждает Россию к соглашению — возобновление торговли, экономического и политического взаимодействия — но на условиях Запада — горе побежденным. Выход для России — окончание войны и начало сотрудничества с ЕС. Прежде всего — для создания новой системы коллективной безопасности в Европе", — подытожил А.

Напомним: портал "Комментарии" писал об ироническом прогнозе Арестовича.



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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/8155
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