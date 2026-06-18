У Путина начинаются ужасающие времена: Арестович дал разгромный прогноз

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Кречмаровская Наталия
Украина показала способность наносить болезненные удары по тылу России — дроны дважды атаковали НПЗ в Москве. Это, конечно, повлияет на непоколебимость Кремля, а последствия для главы РФ будут весомыми.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары Украины по Москве. По его словам, безнаказанность "великой и могучей России", тем более Москвы, была значительной частью новомосковского мифа и российского общественного договора.
Предполагалось, что российские войска наказывают украинцев где-то далеко, а ситуация в Москве будет оставаться неизменной, теперь, видим, меняется, отметил он.
По его словам, Z-ники, естественно, будут кричать об ударах ядеркой, Кремль что-то скажет о "терроризме и ответных ударах по центрам принятия решений", но это все паллиативы.
Украина заставила Россию изменяться изнутри, выдержит ли Москва эти изменения – посмотрим, подытожил Арестович.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Арестовича, на самом деле ожидает Россию.