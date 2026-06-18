У Путина начинаются ужасающие времена: Арестович дал разгромный прогноз

Украина показала способность наносить болезненные удары по тылу России — дроны дважды атаковали НПЗ в Москве. Это, конечно, повлияет на непоколебимость Кремля, а последствия для главы РФ будут весомыми.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары Украины по Москве. По его словам, безнаказанность "великой и могучей России", тем более Москвы, была значительной частью новомосковского мифа и российского общественного договора.

Предполагалось, что российские войска наказывают украинцев где-то далеко, а ситуация в Москве будет оставаться неизменной, теперь, видим, меняется, отметил он.

"Последствия разрушения мифа — десакрализация власти, причем, в самой неприятной ее части — в глазах ее главного ресурса — пассивного большинства. Если ты начинал войну для "...безопасности России", а безопасности стало гораздо меньше, значит — с тобой что-то не так, "царь — ненастоящий!", — отметил Арестович.

По его словам, Z-ники, естественно, будут кричать об ударах ядеркой, Кремль что-то скажет о "терроризме и ответных ударах по центрам принятия решений", но это все паллиативы.

"Теперь российским властям придется создавать новый нарратив и бросать на его освоение народом большие ресурсы. Что это будет за нарратив и как он приживется — посмотрим. Цена войны для пассивного российского большинства растет, при регулярных ударах общественное мнение будет дрейфовать", — отметил бывший советник ОП.

Украина заставила Россию изменяться изнутри, выдержит ли Москва эти изменения – посмотрим, подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Арестовича, на самом деле ожидает Россию.



