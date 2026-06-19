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РФ готова ударить десятками ракет по Украине: озвучена вероятная дата массированного обстрела

Сколько ракет подготовила РФ для нового массированного удара по Украине

19 июня 2026, 15:33
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Кречмаровская Наталия

Российские войска фактически завершили подготовку к новому массированному обстрелу Украины.

РФ готова ударить десятками ракет по Украине: озвучена вероятная дата массированного обстрела

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупреждают, что судя по динамике, удар может произойти уже в течение ближайших 1-2 суток. На этот раз основным вектором определен Киев и область, а главной целью предприятия нашего оборонно-промышленного комплекса. Также мониторинговые каналы предупреждали, что РФ может нанести удар по одному из крупнейших ТРЦ в Киеве.

Известно, что РФ подготовила следующие средства поражения:

Стратегическая авиация – на аэродромах в европейской части России в полной готовности держат не менее 6 бомбардировщиков Ту-95МС. Это, по данным мониторов, потенциальный залп в 20 крылатых ракет Х-101.

Морские носители — готовы к выводу два корабля с общим залпом в 12 "Калибров".

Наземные комплексы (ОТРК) – самая высокая концентрация сейчас в Брянской области – подразделения подготовили к пуску минимум 13 баллистических ракет "Искандер-М".

"Дополнительно развернуты пусковые установки в Курской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму. Также в готовности врага к применению находятся бомбардировщики Ту-22М3, перелетевшие вчера ночью для снаряжения", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина показала способность наносить болезненные удары по тылу России — дроны дважды атаковали НПЗ в Москве. Это, конечно, повлияет на непоколебимость Кремля, а последствия для главы РФ будут весомыми. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что действительно изменили удары Украины по Москве.




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Источник: https://t.me/airguardua/4051
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