«Помста за Москву»: Росія підготувала стратегічну авіацію та може вдарити по великому ТРЦ у Києві

Російські загарбники готують масштабну акцію повітряного терору проти цивільного населення України. На тлі недавніх успішних та болючих ударів українських безпілотників по об'єктах у Москві, військове керівництво РФ планує акт кривавої помсти, націлений на столичну цивільну інфраструктуру.

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"Біля кордонів з Україною зараз зосереджено сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, — застерігають профільні моніторингові канали, — які вже повністю споряджені крилатими ракетами та перебувають у максимальній готовності до пусків".

Окрім цього, аналітики фіксують активність додаткових сил ворога, адже до бойового вильоту підготовлені й літаки Ту-22М3, які також несуть смертоносне ракетне озброєння.

Повітряні сили та моніторингові пабліки зазначають, що цього разу під прицілом окупантів можуть опинитися місця масового скупчення людей.

"Росіяни розглядають можливість завдання удару по одному із найбільших торгово-розважальних центрів у Києві", – наголошують автори повідомлень, пов'язуючи таку жорстокість із безсилою люттю Кремля через прильоти по російській столиці.

Військові експерти та монітори закликають мешканців столиці та інших регіонів бути максимально пильними найближчим часом.

"Ворог уже повністю завершив усі підготовчі заходи до здійснення масованого обстрілу, — резюмують у повідомленнях, — тому вкрай важливо миттєво та чітко реагувати на сигнали повітряної тривоги".

У разі небезпеки громадянам наполегливо рекомендують негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимр Зеленський закликав Росія до миру на наголосив, що усі масовані ракетно-дронові атаки на Україну будуть мати відповідь у вигляді ударі по Росії: "Якщо палатиме Україна, палатиме і ваша Москва".