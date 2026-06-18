«Якщо палатиме Україна, палатиме й ваша Москва»: Зеленський попередив Кремль про неминучу та справедливу відповідь

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Недилько Ксения
Глава держави Володимир Зеленський виступив із жорсткою та безкомпромісною заявою щодо масштабних нічних ударів по військових та промислових об'єктах на території країни-агресорки. Українські сили продемонстрували, що здатні долати найщільнішу оборону ворога у його ж столиці.
Ілюстративне фото
Окрім цього, за словами лідера країни, під удар потрапили стратегічні цілі у Ростовській області, а також на тимчасово загарбаних ворогом українських землях.
Президент наголосив, що такі дії є абсолютно закономірною відплатою за щоденний терор проти мирного населення України.
Він висловив глибоку вдячність СБУ, СБС, ССО, ГУР та ракетній бригаді за їхню спільну точну роботу.
У своєму зверненні до представників медіа глава держави окремо зупинився на тому, що жодні системи ППО не захистять окупантів від відплати.
На завершення він зазначив, що міжнародні партнери вже відзначили дієвість українських дальніх ударів. На думку Зеленського, настав момент, коли агресію потрібно припинити:
Нагадаємо,
портал "Коментарі" писав, що атака
безпілотників на столицю країни-агресорки викликала справжній шквал гумору та
креативу в українському сегменті інтернету. Користувачі соціальних мереж
миттєво відреагували на чергові вибухи в Росії десятками іронічних картинок та
відеороликів.