«Якщо палатиме Україна, палатиме й ваша Москва»: Зеленський попередив Кремль про неминучу та справедливу відповідь

Глава держави Володимир Зеленський виступив із жорсткою та безкомпромісною заявою щодо масштабних нічних ударів по військових та промислових об'єктах на території країни-агресорки. Українські сили продемонстрували, що здатні долати найщільнішу оборону ворога у його ж столиці.

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"Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону, — повідомив Президент України, — адже вже вдруге за поточний тиждень вдалося успішно уразити Московський нафтопереробний завод".

Окрім цього, за словами лідера країни, під удар потрапили стратегічні цілі у Ростовській області, а також на тимчасово загарбаних ворогом українських землях.

Президент наголосив, що такі дії є абсолютно закономірною відплатою за щоденний терор проти мирного населення України.

"Це цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах, — підкреслив Володимир Зеленський, — а також ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину".

Він висловив глибоку вдячність СБУ, СБС, ССО, ГУР та ракетній бригаді за їхню спільну точну роботу.

У своєму зверненні до представників медіа глава держави окремо зупинився на тому, що жодні системи ППО не захистять окупантів від відплати.

"Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати", — наголосив Зеленський.

Він згадав, як після російського удару по Лаврі обіцяв сильний і справедливий ефект, який зараз усі можуть спостерігати наочно.

"Ми не хочемо цієї війни і ніколи не відчували такого бажання, і все це знають, — акцентував Президент, — але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва".

На завершення він зазначив, що міжнародні партнери вже відзначили дієвість українських дальніх ударів. На думку Зеленського, настав момент, коли агресію потрібно припинити:

"Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що атака безпілотників на столицю країни-агресорки викликала справжній шквал гумору та креативу в українському сегменті інтернету. Користувачі соціальних мереж миттєво відреагували на чергові вибухи в Росії десятками іронічних картинок та відеороликів.



