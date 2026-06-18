«Если будет пылать Украина, будет пылать и ваша Москва»: Зеленский предупредил Кремль о неизбежном и справедливом ответе

Глава государства Владимир Зеленский выступил с жестким и бескомпромиссным заявлением о масштабных ночных ударах по военным и промышленным объектам на территории страны-агрессорки. Украинские силы продемонстрировали, что способны преодолевать самую плотную оборону врага в его столице.

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"Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона, — сообщил Президент Украины, — ведь уже второй раз за текущую неделю удалось успешно поразить Московский нефтеперерабатывающий завод".

Кроме этого, по словам лидера страны, под удар попали стратегические цели в Ростовской области, а также временно захваченные врагом украинские земли.

Президент подчеркнул, что такие действия абсолютно закономерны возмездием за ежедневный террор против мирного населения Украины.

"Это вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и громадам, — подчеркнул Владимир Зеленский, — а также еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".

Он выразил глубокую признательность СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетной бригаде за их общую точную работу.

В своем обращении к представителям медиа глава государства отдельно остановился на том, что никакие системы ПВО не оградят оккупантов от возмездия.

"Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем, будем отвечать", — подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил, как после российского удара по Лавре обещал сильный и справедливый эффект, который все могут наблюдать наглядно.

"Мы не хотим этой войны и никогда не испытывали такого желания, и все это знают, – акцентировал Президент, – но если будет пылать Украины, будет пылать и ваша Москва".

В заключение он отметил, что международные партнеры уже отметили действенность украинских дальних ударов. По мнению Зеленского, настал момент, когда агрессию нужно прекратить:

"Время эту войну завершать, и Россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что такая беспилотников на столицу страны-агрессорки вызвала настоящий шквал юмора и креатива в украинском сегменте интернета. Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на очередные взрывы в России десятками картинок и видеороликов.



