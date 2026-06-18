«Если будет пылать Украина, будет пылать и ваша Москва»: Зеленский предупредил Кремль о неизбежном и справедливом ответе

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Недилько Ксения
Глава государства Владимир Зеленский выступил с жестким и бескомпромиссным заявлением о масштабных ночных ударах по военным и промышленным объектам на территории страны-агрессорки. Украинские силы продемонстрировали, что способны преодолевать самую плотную оборону врага в его столице.
Иллюстративное фото
Кроме этого, по словам лидера страны, под удар попали стратегические цели в Ростовской области, а также временно захваченные врагом украинские земли.
Президент подчеркнул, что такие действия абсолютно закономерны возмездием за ежедневный террор против мирного населения Украины.
Он выразил глубокую признательность СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетной бригаде за их общую точную работу.
В своем обращении к представителям медиа глава государства отдельно остановился на том, что никакие системы ПВО не оградят оккупантов от возмездия.
В заключение он отметил, что международные партнеры уже отметили действенность украинских дальних ударов. По мнению Зеленского, настал момент, когда агрессию нужно прекратить:
Напомним , портал "Комментарии" писал , что такая беспилотников на столицу страны-агрессорки вызвала настоящий шквал юмора и креатива в украинском сегменте интернета. Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на очередные взрывы в России десятками картинок и видеороликов.