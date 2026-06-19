«Месть за Москву»: Россия подготовила стратегическую авиацию и может ударить по большому ТРЦ в Киеве

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Недилько Ксения
Российские захватчики готовят масштабную акцию воздушного террора против гражданского населения Украины. На фоне недавних успешных и болезненных ударов украинских беспилотников по объектам в Москве военное руководство РФ планирует акт кровавой мести, нацеленный на столичную гражданскую инфраструктуру.
Иллюстративное фото
Кроме этого, аналитики фиксируют активность дополнительных сил врага, ведь к боевому вылету подготовлены и самолеты Ту-22М3, которые также несут смертоносное ракетное вооружение.
Воздушные силы и мониторинговые паблики отмечают, что в этот раз под прицелом оккупантов могут оказаться места массового скопления людей.
Военные эксперты и мониторы призывают жителей столицы и других регионов быть максимально бдительными в ближайшее время.
В случае опасности гражданам настоятельно рекомендуют немедленно направляться к ближайшим укрытиям.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россия к миру подчеркнуть, что все массированные ракетно-дроновые атаки на Украину будут иметь ответ в виде удара по России: "Если будет пылать Украина, будет пылать и ваша Москва".