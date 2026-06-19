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«Месть за Москву»: Россия подготовила стратегическую авиацию и может ударить по большому ТРЦ в Киеве

Ответный удар: оккупанты завершили подготовку к массированной атаке, киевлян призывают не игнорировать тревогу

19 июня 2026, 10:33
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Недилько Ксения

Российские захватчики готовят масштабную акцию воздушного террора против гражданского населения Украины. На фоне недавних успешных и болезненных ударов украинских беспилотников по объектам в Москве военное руководство РФ планирует акт кровавой мести, нацеленный на столичную гражданскую инфраструктуру.

«Месть за Москву»: Россия подготовила стратегическую авиацию и может ударить по большому ТРЦ в Киеве

Иллюстративное фото

"У границ с Украиной сейчас сосредоточено семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, — предостерегают профильные мониторинговые каналы, — которые уже полностью оснащены крылатыми ракетами и находятся в максимальной готовности к пускам".

Кроме этого, аналитики фиксируют активность дополнительных сил врага, ведь к боевому вылету подготовлены и самолеты Ту-22М3, которые также несут смертоносное ракетное вооружение.

Воздушные силы и мониторинговые паблики отмечают, что в этот раз под прицелом оккупантов могут оказаться места массового скопления людей.

"Россияне рассматривают возможность нанесения удара по одному из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве", – отмечают авторы сообщений, связывая такую жестокость с бессильной яростью Кремля из-за прилетов по российской столице.

Военные эксперты и мониторы призывают жителей столицы и других регионов быть максимально бдительными в ближайшее время.

"Враг уже полностью завершил все подготовительные меры по совершению массированного обстрела, — резюмируют в сообщениях, — поэтому очень важно мгновенно и четко реагировать на сигналы воздушной тревоги".

В случае опасности гражданам настоятельно рекомендуют немедленно направляться к ближайшим укрытиям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россия к миру подчеркнуть, что все массированные ракетно-дроновые атаки на Украину будут иметь ответ в виде удара по России: "Если будет пылать Украина, будет пылать и ваша Москва".



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