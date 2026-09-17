РФ атакувала індустріальний парк на Житомирщині: є жертви - що відомо

Російські війська ввечері 17 вересня завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Кількість жертв і поранених може уточнюватися.

Росія завдала удару по індустріальному парку на Житомирщині. Фото ілюстративне

Про атаку Росії повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, під ударом опинилося цивільне підприємство.

"На Житомирщині знову під ударом ворога опинилося цивільне підприємство", — зазначив очільник ОВА.

На місці працюють рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, а інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Про загрозу для регіону Повітряні сили ЗСУ попереджали раніше. Увечері 17 вересня військові повідомляли про рух російських баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" у небі над Житомирською областю в напрямку Коростеня.

Атака по індустріальному парку стала черговим ударом російських військ по цивільній та промисловій інфраструктурі України. Наразі основна інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт. Підприємство працювало для Audi, BMW та Mercedes-Benz.

Також "Коментарі" писали про у МВС назвали імена поліцейських, яких убив удар РФ по Житомиру. Кількість постраждалих через російську атаку перевищила 40 людей.Вигівський назвав атаку продовженням російської тактики ударів по тих, хто забезпечує безпеку та допомагає цивільним.



