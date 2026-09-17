РФ атаковала индустриальный парк в Житомирской области: есть жертвы - что известно

Российские войска вечером 17 сентября нанесли удар по индустриальному парку в Коростенском районе Житомирской области. В результате атаки погиб один человек, еще двое пострадали. Число жертв и раненых может уточняться.

Россия нанесла удар по индустриальному парку Житомирской области. Фото иллюстративное

Об атаке России сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, под ударом оказалось гражданское предприятие.

"На Житомирщине снова под ударом врага оказалось гражданское предприятие", — отметил глава ОВА.

На месте работают спасатели и бригады экстренной медицинской помощи. Специалисты продолжают ликвидировать последствия российской атаки, а информация о количестве пострадавших уточняется.

Об угрозе для региона Воздушные силы ВСУ предупреждали раньше. Вечером 17 сентября военные сообщали о движении российских баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" в небе над Житомирской областью в направлении Коростеня.

Атака по индустриальному парку стала очередным ударом русских войск по гражданской и промышленной инфраструктуре Украины. В настоящее время основная информация о последствиях обстрелов еще уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт. Предприятие работало для Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Также "Комментарии" писали о в МВД назвали имена полицейских, которых убил удар РФ по Житомиру. Число пострадавших из-за российской атаки превысило 40 человек. Выговский назвал атаку продолжением российской тактики ударов по тем, кто обеспечивает безопасность и помогает гражданским.



