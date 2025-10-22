РФ атакує Україну "Кинджалами": у яких містах лунають вибухи

Вранці 22 жовтня російські терористичні війська запустили по Україні ракети. В результаті в низці міст було чути вибухи.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, цього ранку росіяни підняли в небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Після цього військові зафіксували швидкісні цілі, які летіли щонайменше у напрямку до Києва.

Першими почали надходити повідомлення про вибухи у Полтаві.

Водночас вибухи на тлі ракетної атаки було чути у Києві.

Станом на ранок повітряна тривога охопила усі регіони України має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується по всій Україні, оскільки ракетна небезпека залишається. Варто також зазначити, що зараз для столиці також загроза застосування ударних дронів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська атакують енергетичну інфраструктуру України з ночі 22 жовтня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила голова Міненерго Світлана Грінчук.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Київ, Львів та інші: за якими містами Росія готує нові масовані удари.

Раніше "Коментарі" писали — У Києві через атаку в ніч на 22 жовтня двоє людей загинули. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Починаючи з п'ятої ранку Росія почала масовано атакувати столицю дронами. Наразі наслідки фіксуються як мінімум у чотирьох районах – Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. У перші три – люди викликали медиків. За інформацією Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі Києва внаслідок нічної атаки загинула людина. Саме у цьому районі через удар РФ сталася пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували. Трохи пізніше Ткаченко повідомив про другого загиблого у Києві.



