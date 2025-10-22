logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ атакує Україну "Кинджалами": у яких містах лунають вибухи
НОВИНИ

РФ атакує Україну "Кинджалами": у яких містах лунають вибухи

РФ підняла в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К

22 жовтня 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вранці 22 жовтня російські терористичні війська запустили по Україні ракети. В результаті в низці міст було чути вибухи.

РФ атакує Україну "Кинджалами": у яких містах лунають вибухи

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, цього ранку росіяни підняли в небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Після цього військові зафіксували швидкісні цілі, які летіли щонайменше у напрямку до Києва.

Першими почали надходити повідомлення про вибухи у Полтаві.

Водночас вибухи на тлі ракетної атаки було чути у Києві.

Станом на ранок повітряна тривога охопила усі регіони України має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується по всій Україні, оскільки ракетна небезпека залишається. Варто також зазначити, що зараз для столиці також загроза застосування ударних дронів.

