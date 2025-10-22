logo

BTC/USD

108625

ETH/USD

3880.03

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине назвали цели РФ: что пытается уничтожить враг в течение ночи и утра
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине назвали цели РФ: что пытается уничтожить враг в течение ночи и утра

Армия РФ всю ночь атакует энергетическую инфраструктуру

22 октября 2025, 07:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска атакуют энергетическую инфраструктуру Украины с ночи 22 октября. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщила глава Минэнерго Светлана Гринчук.

В Украине назвали цели РФ: что пытается уничтожить враг в течение ночи и утра

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

"Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается", — подчеркнула министерша.

Она заявила, что все подробности российских ударов сообщат впоследствии.

В то же время мониторы сообщают, что основные цели сегодняшних ударов – ГЭС и ТЭЦ.

Читайте на портале "Комментарии" — в Киеве из-за атаки в ночь на 22 октября два человека погибли. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Начиная с пяти утра Россия начала массированно атаковать столицу дронами. Последствия фиксируются как минимум в четырех районах – Днепровском, Дарницком и Деснянском и Печерском. В первые три – люди вызвали медиков. По информации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе Киева в результате ночной атаки погиб человек. Именно в этом районе из-за удара РФ произошел пожар на 8-9 этажах жилого дома, впоследствии огонь локализовали. Чуть позже Ткаченко сообщил о втором погибшем в Киеве.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия после наступления первых морозов снова намерена наносить массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. О том, какие города оказываются под особой опасностью. Об этом рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман, пишет "Главред".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/s.grynchuk/posts/pfbid02QW3jRD8hrVz3mj2WDFZovZtCHWs5uYtCe4SKTGqRSm36mSnJmfYU3sDqzrYuh1zol
Теги:

Новости

Все новости