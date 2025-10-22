logo_ukra

В Україні назвали цілі РФ: що намагається знищити ворог протягом ночі та ранку
НОВИНИ

В Україні назвали цілі РФ: що намагається знищити ворог протягом ночі та ранку

Армія РФ усі ніч атакує енергетичну інфраструктуру

22 жовтня 2025, 07:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська атакують енергетичну інфраструктуру України від ночі 22 жовтня. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомила очільниця Міненерго Світлана Гринчук.

В Україні назвали цілі РФ: що намагається знищити ворог протягом ночі та ранку

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

“Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака триває”, — наголосила міністерка.

Вона заявила, що усі подробиці російських ударів повідомить згодом.

У той же час монітори повідомляють, що основні цілі сьогоднішніх ударів – ГЕС і ТЕЦ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві через атаку в ніч на 22 жовтня двоє людей загинули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Починаючи з п'ятої ранку Росія почала масовано атакувати столицю дронами. Наразі наслідки фіксуються як мінімум у чотирьох районах – Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. У перші три – люди викликали медиків. За інформацією Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі Києва внаслідок нічної атаки загинула людина. Саме у цьому районі через удар РФ сталася пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували. Трохи пізніше Ткаченко повідомив про другого загиблого у Києві.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія після настання перших морозів знову має намір завдавати масованих комбінованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про те, які міста опиняються під особливою загрозою. Про це розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман, пише "Главред".




Джерело: https://www.facebook.com/s.grynchuk/posts/pfbid02QW3jRD8hrVz3mj2WDFZovZtCHWs5uYtCe4SKTGqRSm36mSnJmfYU3sDqzrYuh1zol
