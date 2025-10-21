Київ, Львів та інші: по яких містах Росія готує нові масовані удари

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Росія після настання перших морозів знову має намір завдавати масованих комбінованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про те, які міста опиняються під особливою загрозою. Про це розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман, пише "Главред"
Удари РФ по Україні (фото з відкритих джерел)
Гетьман підкреслив, що очікувати принципово нової тактики від противника не варто. Як і раніше, ворог продовжить застосовувати комбіновані удари — ракетами у поєднанні з "шахедами" — по енергетичних об’єктах, і ця схема, ймовірно, повториться цієї зими. Можлива відмінність, на думку експерта, полягає в тому, що замість розпилення ударів по багатьох цілях супротивник може концентрувати десятки ракет по одній локації, ускладнюючи її перехоплення.
Водночас Гетьман зауважив, що це не нова тактика — подібні підходи давно описані в підручниках і в навчаннях зенітно-ракетних підрозділів.
Експерт додав, що розмови про "нові тактики" радше є інформаційними наративами ворога, що мають створювати відчуття непідготовленості й загрози. Насправді всі можливі дії росіян відомі, і способи протидії їм теж відомі — питання лише в наявності достатніх сил і ресурсів.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські окупанти продовжують механізовані штурми в районі Малої Токмачки Запорізької області. Як повідомив в ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан, ворог готувався до цих атак близько пів року.