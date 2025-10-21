Київ, Львів та інші: по яких містах Росія готує нові масовані удари

Росія після настання перших морозів знову має намір завдавати масованих комбінованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про те, які міста опиняються під особливою загрозою. Про це розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман, пише "Главред"

Удари РФ по Україні (фото з відкритих джерел)

"Росія зосередиться на містах-мільйонниках, зокрема на Києві, Львові, Дніпрі, простіше кажучи, на всіх обласних центрах", — зазначив він.

Гетьман підкреслив, що очікувати принципово нової тактики від противника не варто. Як і раніше, ворог продовжить застосовувати комбіновані удари — ракетами у поєднанні з "шахедами" — по енергетичних об’єктах, і ця схема, ймовірно, повториться цієї зими. Можлива відмінність, на думку експерта, полягає в тому, що замість розпилення ударів по багатьох цілях супротивник може концентрувати десятки ракет по одній локації, ускладнюючи її перехоплення.

Водночас Гетьман зауважив, що це не нова тактика — подібні підходи давно описані в підручниках і в навчаннях зенітно-ракетних підрозділів.

"Те, про що ми говоримо, — так звана "чорна тактика", але не лякайтеся: це не щось надзвичайне, просто військовий сленг. Я закінчував зенітно-ракетне училище, тому це вивчав — це було давно, але з тих пір сутність не змінилася. Змінилися засоби, бо з’явилися дрони", — пояснив він.

Експерт додав, що розмови про "нові тактики" радше є інформаційними наративами ворога, що мають створювати відчуття непідготовленості й загрози. Насправді всі можливі дії росіян відомі, і способи протидії їм теж відомі — питання лише в наявності достатніх сил і ресурсів.

"Отже, найімовірніше, взимку Росія посилить удари по енергетиці. І, найімовірніше, по одній локації вона спрямовуватиме більше засобів ураження, бо чим більше засобів — тим менша ймовірність, що всі їх перехоплять. Навіть супершлях Patriot перехоплює близько 70% повітряних цілей, тобто сім із десяти", — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські окупанти продовжують механізовані штурми в районі Малої Токмачки Запорізької області. Як повідомив в ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан, ворог готувався до цих атак близько пів року.

"Практично не було техніки. Вони приблизно пів року і більше накопичували її у другу хвилю. Тобто зробили так звану паузу для виробництва, ремонту та відновлення техніки, після чого вивели її. Зараз друга хвиля вже знаходиться у тилових армійських позиціях. Подекуди вони намагаються висувати техніку вперед. У колонах буває десятки одиниць техніки", — зазначив експерт.

