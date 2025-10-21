Пів року накопичували техніку: стало відомо, що РФ збирається робити на фронті восени

Російські окупанти продовжують механізовані штурми в районі Малої Токмачки Запорізької області. Як повідомив в ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан, ворог готувався до цих атак близько пів року.

Російські танки

"Практично не було техніки. Вони приблизно пів року і більше накопичували її у другу хвилю. Тобто зробили так звану паузу для виробництва, ремонту та відновлення техніки, після чого вивели її. Зараз друга хвиля вже знаходиться у тилових армійських позиціях. Подекуди вони намагаються висувати техніку вперед. У колонах буває десятки одиниць техніки", — зазначив експерт.

За словами Світана, окупанти намагаються використати осінню погоду для активізації штурмів, оскільки тумани та низька хмарність зменшують ефективність FPV-дронів українських військових.

"Півтора – два місяці буде така погода, коли можна під прикриттям дощів, туманів і низької хмарності проводити штурми із залученням техніки. Вони намагатимуться використати цей період", — пояснив він.

Водночас українські Сили оборони вже знайшли ефективні способи знищення російських колон навіть у складних погодних умовах. Одна з таких колон вже була ліквідована, а вздовж лінії фронту від Василівки до Куп’янська щодня знищується кілька ворожих груп.

Напрямок на Малу Токмачку має стратегічне значення для російських військ, оскільки це шлях до висот перед Запоріжжям.

"Нещодавно вони намагалися просунутися з Василівки через Кам’янське вздовж старого берега Каховського водосховища у напрямку Запоріжжя. Їх зупинили, і окупанти зазнали значних втрат. ЗСУ відбили Малу Токмачку та встановили контроль над нею", — додав експерт.

Він також наголосив, що від цих висот до Запоріжжя лише близько 15 кілометрів, що дозволяє ворогу потенційно використовувати артилерію для обстрілів південних околиць міста. Через це на напрямку вже задіяні додаткові українські резерви.

Російська логістика у цьому регіоні залишається ускладненою: основні хаби розташовані приблизно за 500 кілометрів, проте противник концентрує техніку в районі Токмака та Василівки, намагаючись розширити сухопутний коридор у напрямку Запоріжжя – Покровськ.

