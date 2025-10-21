Пол года накапливали технику: стало известно, что РФ собирается делать на фронте осенью

Российские оккупанты продолжают механизированные штурмы в районе Малой Токмачки Запорожской области. Как сообщил в эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, враг готовился к этим атакам около полугода.

"Практически не было техники. Они примерно полгода и больше накапливали его во вторую волну. То есть, сделали так называемую паузу для производства, ремонта и восстановления техники, после чего вывели ее. Сейчас уже вторая волна находится в тыловых армейских позициях. Кое-где они пытаются выдвигать технику вперед. В колоннах бывает десятки единиц техники", — отметил эксперт.

По словам Свитана, оккупанты пытаются использовать осеннюю погоду для активизации штурмов, поскольку туманы и низкая облачность уменьшают эффективность FPV-дронов украинских военных.

"Полтора-два месяца будет такая погода, когда можно под прикрытием дождей, туманов и низкой облачности проводить штурмы с привлечением техники. Они будут пытаться использовать этот период", – пояснил он.

В то же время, украинские Силы обороны уже нашли эффективные способы уничтожения российских колонн даже в сложных погодных условиях. Одна из таких колонн была уже ликвидирована, а вдоль линии фронта от Васильевки до Купянска ежедневно уничтожается несколько вражеских групп.

Направление на Малую Токмачку имеет стратегическое значение для российских войск, поскольку это путь к высотам перед Запорожьем.

"Недавно они пытались продвинуться из Васильевки через Каменское вдоль старого берега Каховского водохранилища в направлении Запорожья. Их остановили, и оккупанты понесли значительные потери. ВСУ отразили Малую Токмачку и установили контроль над ней", — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что от этих высот до Запорожья всего около 15 километров, что позволяет врагу потенциально использовать артиллерию для обстрелов южных окраин города. Поэтому на направлении уже задействованы дополнительные украинские резервы.

Российская логистика в этом регионе остается усложненной: основные хабы расположены примерно в 500 километрах, однако противник концентрирует технику в районе Токмака и Васильевки, пытаясь расширить сухопутный коридор в Запорожье – Покровске.

