У Путіна новий план: чому енергетики не можуть відновити електрику на Чернігівщині

Аварійні бригади енергетиків у Чернігівській області не можуть розпочати роботи через безперервні атаки російських дронів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Блекаут у Чернігівській області. Фото: із відкритих джерел

У Міненерго зазначили, що росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу.

Через атаку РФ Чернігів та вся північна частина області залишилися без світла. Десятки тисяч сімей опинилися в умовах відключення електропостачання.

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві енергетики назвали ці дії свідомим тероризмом, наголосивши, що уражені об'єкти не мають жодного військового значення.

"На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про нібито військові цілі виглядають особливо брехливо. Удар по енергосистемі Чернігівщини — прямий доказ того, що справжня мета Росії — геноцид українського народу", — зазначили у відомстві.

З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел харчування.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", — йдеться в офіційному повідомленні на підприємстві.



