У Путіна новий план: чому енергетики не можуть відновити електрику на Чернігівщині

Кравцев Сергей
Аварійні бригади енергетиків у Чернігівській області не можуть розпочати роботи через безперервні атаки російських дронів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.
Блекаут у Чернігівській області. Фото: із відкритих джерел
У Міненерго зазначили, що росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу.
Через атаку РФ Чернігів та вся північна частина області залишилися без світла. Десятки тисяч сімей опинилися в умовах відключення електропостачання.
У Міністерстві енергетики назвали ці дії свідомим тероризмом, наголосивши, що уражені об'єкти не мають жодного військового значення.
Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок російських атак дронами, Чернігів повністю знеструмлений, у місті також повністю відсутнє водопостачання. Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал".
З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел харчування.