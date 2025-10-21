У Путина новый план: почему энергетики не могут восстановить электричество на Черниговщине

Рубрики
Аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать работы из-за непрерывных атак российских дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.
Блекаут в Черниговской области. Фото: из открытых источников
В Минэнерго отметили, что россияне намеренно запускают беспилотники, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис.
Из-за атаки РФ Чернигов и вся северная часть области остались без света. Десятки тысяч семей оказались в условиях отключения электроснабжения.
В Министерстве энергетики назвали эти действия сознательным терроризмом, подчеркнув, что пораженные объекты не имеют никакого военного значения.
С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.