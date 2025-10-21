logo

Война с Россией У Путина новый план: почему энергетики не могут восстановить электричество на Черниговщине
У Путина новый план: почему энергетики не могут восстановить электричество на Черниговщине

Восстановление электричества на Черниговщине заблокировано из-за дронов РФ

21 октября 2025, 12:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать работы из-за непрерывных атак российских дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

У Путина новый план: почему энергетики не могут восстановить электричество на Черниговщине

Блекаут в Черниговской области. Фото: из открытых источников

В Минэнерго отметили, что россияне намеренно запускают беспилотники, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис.

Из-за атаки РФ Чернигов и вся северная часть области остались без света. Десятки тысяч семей оказались в условиях отключения электроснабжения.

"Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует", — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики назвали эти действия сознательным терроризмом, подчеркнув, что пораженные объекты не имеют никакого военного значения.

"На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о якобы военных целях выглядят особенно лживо. Удар по энергосистеме Черниговщины — прямое доказательство того, что настоящая цель России — геноцид украинского народа", — отметили в ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — вследствие российских атаки дронами, Чернигов полностью обесточен, в городе также полностью отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".

С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания. 

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", — говорится в официальном сообщении в предприятии. 




Источник: https://t.me/chernigivoblenergo/4195
