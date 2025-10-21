Киев, Львов и другие: по каким городам Россия готовит новые массированные удары

Россия после наступления первых морозов снова намерена наносить массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. О том, какие города оказываются под особой опасностью. Об этом рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман, пишет "Главред"

Удары РФ по Украине (фото из открытых источников)

"Россия сосредоточится на городах-миллионниках, в частности, на Киеве, Львове, Днепре, проще говоря, на всех областных центрах", — отметил он.

Гетман подчеркнул, что ожидать принципиально новую тактику от противника не стоит. Как и прежде, враг продолжит применять комбинированные удары – ракетами в сочетании с "шахедами" – по энергетическим объектам, и эта схема, вероятно, повторится этой зимой. Возможное отличие, по мнению эксперта, состоит в том, что вместо распыления ударов по многим целям противник может концентрировать десятки ракет по одной локации, усложняя ее перехват.

В то же время Гетман отметил, что это не новая тактика — подобные подходы давно описаны в учебниках и учениях зенитно-ракетных подразделений.

"То, о чем мы говорим, — так называемая черная тактика, но не пугайтесь: это не что-то необычное, просто военный сленг. Я оканчивал зенитно-ракетное училище, поэтому это изучал – это было давно, но с тех пор сущность не изменилась. Изменились средства, потому что появились дроны", – объяснил он.

Эксперт добавил, что разговоры о "новых тактиках" скорее являются информационными нарративами врага, которые должны создавать ощущение неподготовленности и угрозы. На самом деле, все возможные действия россиян известны, и способы противодействия им тоже известны — вопрос только в наличии достаточных сил и ресурсов.

"Итак, вероятнее всего, зимой Россия усилит удары по энергетике. И, вероятнее всего, по одной локации она будет направлять больше средств поражения, потому что чем больше средств, тем меньше вероятность, что все их перехватят. Даже суперпуть Patriot перехватывает около 70% воздушных целей, то есть семь из десяти", — подытожил Алексей Гетьман.

