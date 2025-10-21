Киев, Львов и другие: по каким городам Россия готовит новые массированные удары

Рубрики
Россия после наступления первых морозов снова намерена наносить массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. О том, какие города оказываются под особой опасностью. Об этом рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман, пишет "Главред"
Удары РФ по Украине (фото из открытых источников)
Гетман подчеркнул, что ожидать принципиально новую тактику от противника не стоит. Как и прежде, враг продолжит применять комбинированные удары – ракетами в сочетании с "шахедами" – по энергетическим объектам, и эта схема, вероятно, повторится этой зимой. Возможное отличие, по мнению эксперта, состоит в том, что вместо распыления ударов по многим целям противник может концентрировать десятки ракет по одной локации, усложняя ее перехват.
В то же время Гетман отметил, что это не новая тактика — подобные подходы давно описаны в учебниках и учениях зенитно-ракетных подразделений.
Эксперт добавил, что разговоры о "новых тактиках" скорее являются информационными нарративами врага, которые должны создавать ощущение неподготовленности и угрозы. На самом деле, все возможные действия россиян известны, и способы противодействия им тоже известны — вопрос только в наличии достаточных сил и ресурсов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры продолжают механизированные штурмы в районе Малой Токмачки Запорожской области. Как сообщил в эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, враг готовился к этим атакам около полугода.