РФ атакует Украину "Кинжалами": в каких городах раздаются взрывы

Утром 22 октября российские террористические войска запустили по Украине ракеты. В результате в ряде городов были слышны взрывы.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В частности, этим утром россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". После этого военные зафиксировали скоростные цели, которые летели по меньшей мере в направлении Киева.

Первыми начали поступать сообщения о взрывах в Полтаве.

В то же время взрывы на фоне ракетной атаки были слышны в Киеве.

По состоянию на утро воздушная тревога охватила все регионы Украины имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается по всей Украине, поскольку ракетная опасность остается. Стоит также отметить, что сейчас для столицы же также угроза применения ударных дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска атакуют энергетическую инфраструктуру Украины с ночи 22 октября. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщила глава Минэнерго Светлана Гринчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – Киев, Львов и другие: по каким городам Россия готовит новые массированные удары.

Ранее "Комментарии" писали — В Киеве из-за атаки в ночь на 22 октября два человека погибли. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Начиная с пяти утра Россия начала массированно атаковать столицу дронами. Сейчас последствия фиксируются как минимум в четырех районах – Днепровском, Дарницком и Деснянском и Печерском. В первые три – люди вызвали медиков. По информации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе Киева в результате ночной атаки погиб человек. Именно в этом районе из-за удара РФ произошел пожар на 8-9 этажах жилого дома, впоследствии огонь локализовали. Чуть позже Ткаченко сообщил о втором погибшем в Киеве.



