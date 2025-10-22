logo

Война с Россией РФ атакует Украину "Кинжалами": в каких городах раздаются взрывы
НОВОСТИ

РФ подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

22 октября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Утром 22 октября российские террористические войска запустили по Украине ракеты. В результате в ряде городов были слышны взрывы.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В частности, этим утром россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". После этого военные зафиксировали скоростные цели, которые летели по меньшей мере в направлении Киева.

Первыми начали поступать сообщения о взрывах в Полтаве. 

В то же время взрывы на фоне ракетной атаки были слышны в Киеве.

По состоянию на утро воздушная тревога охватила все регионы Украины имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается по всей Украине, поскольку ракетная опасность остается. Стоит также отметить, что сейчас для столицы же также угроза применения ударных дронов.

Начиная с пяти утра Россия начала массированно атаковать столицу дронами. Сейчас последствия фиксируются как минимум в четырех районах – Днепровском, Дарницком и Деснянском и Печерском. В первые три – люди вызвали медиков. По информации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе Киева в результате ночной атаки погиб человек. Именно в этом районе из-за удара РФ произошел пожар на 8-9 этажах жилого дома, впоследствии огонь локализовали. Чуть позже Ткаченко сообщил о втором погибшем в Киеве.




