Рекорд ракет і море крові: що насправді стоїть за нічною атакою Росії

У ніч на 30 липня російська армія здійснила чергову масштабну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів країни. Найважчі наслідки зафіксовано у Дніпропетровській області, де пряме влучення ракети знищило житловий будинок та забрало життя цілої багатодітної родини. Що стоїть за черговим терористичним обстрілом? Чим обумовлене рекордне використання ракет? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Проявляється єство російської держави

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун зазначив, говорячи про черговий російський обстріл України, що шукати якоїсь великої логіки не доводиться. Якщо є ракети у росіян, вони будуть їх використовувати.

"І, як свідчить влучання по Україні, абсолютно хаотична атака, без якогось глибинного замислу. Вона більше виглядає, як спроба тероризувати суспільство, не стільки самими обстрілом, як очікуванням цих обстрілів. І подивившись на те, скільки десятків тисяч українців ховалися по метро і інших сховищах, можна лише зробити висновок, що головною метою було призвести суспільство до такого психоемоційного стану", – говорить Максим Джигун.

При цьому він зауважує, що не схильний думати, що росіяни пішли на черговий обстріл для того, аби щось показати нашим західним партнерам чи для того, аби українське керівництво до чогось спонукати.

"Це просто єство російської держави, яке вони зараз реалізовують і будуть робити це, доки їм дозволятиме світ, доки дозволятиме Україна. Тому, власне, продовження зворотніх санкцій проти Росії, військових, зокрема, ударів по їхній енергетичній інфраструктурі може з часом призвести до перегляду стратегії самих росіян. Ну і, звичайно, вони це роблять ще й тому, що розуміють, що в України немає достатньої кількістю систем протиповітряної оборони і тих же систем Петріот. Тому, якби в України була достатня кількість подібних інструментів, росіяни просто втомилися б робити ці обстріли, розуміючи, що їхня ефективність наближується до нуля", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Найбільш безглуздий обстріл росіян

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко зазначив, що це був один з найбільш безглуздих обстрілів, який тільки можна пригадати.

"Витратити "іскандер", щоб спалити кілька рядів на ринку чи щоб вбити дітей у Кривому Розі з точки зору хоч суто воєнної логіки, хоч логіки залякування – це маразм. Суто мої думки – причина тут банальна. Хай там як ворог вклався в збільшення виробництва ракет, надто ж – балістичних, він все одно має досить серйозні обмеження. В першу чергу – по кількості робочих пускових. Так само, як після "Павутини" і внаслідок об'єктивної амортизації літаків-носіїв Ту-95, він тепер може за один залп вистрілити набагато менше крилатих ракет, ніж раніше", – зазначив експерт.

Він пояснює, тобто, реально серйозних наслідків він ще може досягати, коли концентрує удар на одному конкретному місті всіх засобів ураження всіх номенклатур.

"Якщо ж росіяни, от як сьогодні, вирішують показати, що вони ще можуть обстрілювати всю Україну заради пропагандистського ефекту, навзамін суто воєнній логіці, то виходить пук-срєньк. З витратами ракет за десятки мільйонів доларів по лоткам з одягом. Вічна пам'ять невинно загиблим людям. Як би там не було, але людське життя будь-якого українця — безцінне. Тому невибіркові вбивства кого вийде — це єдине, чим може пишатися рашистське генетичне сміття сьогодні. І так, злитися та емоціонувати тут – безсенсово. Такий вже у нас ворог", – зауважив аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська в ніч на 28 липня завдали нової серії ударів по Сумській області. Під вогнем опинилися обласний центр та селище Недригайлів. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, а рятувальники продовжують ліквідувати наслідки руйнувань.



