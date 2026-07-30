Кривава ніч для України: балістика знищила цілу родину, удари накрили одразу кілька областей

У ніч на 30 липня російська армія здійснила чергову масштабну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів країни. Найважчі наслідки зафіксовано у Дніпропетровській області, де пряме влучення ракети знищило житловий будинок та забрало життя цілої багатодітної родини.

Обстріл України. Фото: ДСНС

За даними начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, російська балістична ракета "Іскандер-М", випущена з території Воронезької області РФ, потрапила до приватного будинку у селищі Радушне. Внаслідок удару загинули шестеро людей – четверо дорослих та дві дівчинки п'яти та дванадцяти років. Ще вісім людей зазнали поранень, серед них двоє дітей. Рятувальники продовжували розбирати завали, не виключаючи, що кількість жертв може зрости.

Не менш напруженою була ситуація в інших регіонах. У Львові російська ракета пошкодила житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. За інформацією міської влади, є постраждалі, а на місцях влучень виникли пожежі.

У Києві наслідки атаки зафіксували одразу у двох районах столиці. В Оболонському районі спалахнули торгові павільйони на території ринку, а у Святошинському районі спалахнула пожежа у гаражному кооперативі. Під час ліквідації спалаху рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ще двоє людей отримали поранення.

Харків також опинився під ударом. За словами мера Ігоря Терехова, реактивний безпілотник типу "Шахед" потрапив до промислової зони Новобаварського району.

На Полтавщині російські дрони атакували складські приміщення приватного підприємства та термінал "Нової пошти". Одна людина загинула, пожежу вдалося оперативно локалізувати.

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