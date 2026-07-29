Россия избавилась от зависимости: какое смертельное оружие теперь производит без комплектующих Запада

Россия почти полностью избавилась от зависимости от иностранных комплектующих при производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник". Такой вывод сделали украинские специалисты после анализа обломков ракеты, сообщил советник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По его словам, исследование показало, что большинство деталей ракеты сегодня производится непосредственно в России. В общей сложности в "Орешнике" обнаружили более тысячи компонентов российского происхождения, тогда как еще примерно сотню изготовили белорусские предприятия. Это свидетельствует о том, что оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора продолжает адаптироваться к международным санкциям и наращивать собственное производство.

Власюк продемонстрировал журналистам обломки не только ракеты "Орешник", но и крылатой ракеты "Бандероль". По его словам, значительная часть обнаруженных деталей была изготовлена в 2023-2024 годах, а отдельные элементы имеют даже маркировку 2025 года. Это означает, что производство новых комплектующих продолжается непрерывно.

Особое внимание эксперты обратили на боевую часть ракеты. По предварительной оценке, кинетический заряд состоит из 36 поражающих элементов, которые, вероятно, изготовлены из вольфрама. Именно они предназначены для нанесения максимального вреда после поражения цели.

Полученные результаты могут стать дополнительным аргументом для пересмотра санкционной политики в отношении России и ее партнеров. А ведь анализ обломков свидетельствует, что Кремль постепенно замещает импортные компоненты собственным производством, а также активно использует производственные мощности Беларуси для поддержки ракетной программы.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское "супероружие" стало посмешищем: что не так с ракетой "Орешник".



