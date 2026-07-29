Росія позбулася залежності: яку смертельну зброю тепер виготовляє без комплектуючих Заходу

Росія майже повністю позбулася залежності від іноземних комплектуючих під час виробництва балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Такий висновок зробили українські фахівці після аналізу уламків ракети, повідомив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За його словами, дослідження засвідчило, що більшість деталей ракети сьогодні виробляється безпосередньо в Росії. Загалом в "Орєшніку" виявили понад тисячу компонентів російського походження, тоді як ще приблизно сотню виготовили білоруські підприємства. Це свідчить про те, що оборонно-промисловий комплекс країни-агресора продовжує адаптуватися до міжнародних санкцій та нарощувати власне виробництво.

Власюк продемонстрував журналістам уламки не лише ракети "Орєшнік", а й крилатої ракети "Бандероль". За його словами, значна частина виявлених деталей була виготовлена у 2023-2024 роках, а окремі елементи мають навіть маркування 2025 року. Це означає, що виробництво нових комплектуючих триває безперервно.

Окрему увагу експерти звернули на бойову частину ракети. За попередньою оцінкою, кінетичний заряд складається з 36 уражаючих елементів, які, ймовірно, виготовлені з вольфраму. Саме вони призначені для завдання максимальної шкоди після ураження цілі.

Отримані результати можуть стати додатковим аргументом для перегляду санкційної політики щодо Росії та її партнерів. Адже аналіз уламків свідчить, що Кремль поступово заміщує імпортні компоненти власним виробництвом, а також активно використовує виробничі потужності Білорусі для підтримки ракетної програми.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська "суперзброя" стала посміховиськом: що не так з ракетою "Орєшнік".



