Кровавая ночь для Украины: баллистика уничтожила целую семью, удары накрыли сразу несколько областей

В ночь на 30 июля российская армия совершила очередную масштабную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под огнем оказались сразу несколько регионов страны. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Днепропетровской области, где прямое попадание ракеты уничтожило жилой дом и унесло жизни целой многодетной семьи.

Обстрел Украины. Фото: ГСЧС

По данным начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, российская баллистическая ракета "Искандер-М", выпущенная с территории Воронежской области РФ, попала в частный дом в поселке Радушное. В результате удара погибли шесть человек – четверо взрослых и две девочки пяти и двенадцати лет. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей. Спасатели продолжали разбирать завалы, не исключая, что число жертв может возрасти.

Не менее напряженной была ситуация и в других регионах. Во Львове российская ракета повредила жилые дома на улицах Патона и Выговского. По информации городских властей, есть пострадавшие, а на местах попаданий возникли пожары.

В Киеве последствия атаки зафиксировали сразу в двух районах столицы. В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка, а в Святошинском районе вспыхнул пожар в гаражном кооперативе. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще два человека получили ранения.

Харьков также оказался под ударом. По словам мэра Игоря Терехова, реактивный беспилотник типа "Шахед" попал в промышленную зону Новобаварского района.

В Полтавской области российские дроны атаковали складские помещения частного предприятия и терминал "Новой почты". Один человек погиб, пожар удалось оперативно локализовать.

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