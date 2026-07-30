Рекорд ракет и море крови: что на самом деле стоит за ночной атакой России

В ночь на 30 июля российская армия совершила очередную масштабную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под огнем оказались сразу несколько регионов страны. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Днепропетровской области, где прямое попадание ракеты уничтожило жилой дом и унесло жизнь целой многодетной семьи. Что стоит за очередным террористическим обстрелом? Чем обусловлено рекордное использование ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

Проявляется естество российского государства

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, говоря об очередном российском обстреле Украины, что искать какую-то большую логику не приходится. Если есть ракеты у россиян, они будут использовать их.

"И, как свидетельствует попадание по Украине, абсолютно хаотическая атака, без какого-либо глубинного замысла. Она больше выглядит как попытка терроризировать общество, не столько самим обстрелом, сколько ожиданием этих обстрелов. И посмотрев на то, сколько десятков тысяч украинцев прятались по метро и другим хранилищам, можно лишь заключить, что главной целью было привести общество к такому психоэмоциональному состоянию", – говорит Максим Джигун.

При этом он отмечает, что не склонен думать, что россияне пошли на очередной обстрел для того, чтобы показать нашим западным партнерам или для того, чтобы украинское руководство к чему-то побуждать.

"Это просто естество российского государства, которое они сейчас реализуют и будут делать это, пока им будет разрешать мир, пока разрешит Украина. Поэтому собственно продление обратных санкций против России, военных, в частности, ударов по их энергетической инфраструктуре может со временем привести к пересмотру стратегии самих россиян. Ну и, конечно, они это делают еще и потому, что понимают, что у Украины нет достаточных систем противовоздушной обороны и тех же систем Петриот. Поэтому, будь у Украины достаточное количество подобных инструментов, россияне просто устали бы делать эти обстрелы, понимая, что их эффективность приближается к нулю", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Наиболее бессмысленный обстрел россиян

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что это был один из самых нелепых обстрелов, которые только можно вспомнить.

"Потратить "искандер", чтобы сжечь несколько рядов на рынке или чтобы убить детей в Кривом Роге с точки зрения хоть чисто военной логики, хоть логики устрашения – это маразм. Чисто мои мысли – причина здесь банальная. Как бы враг вложился в увеличение производства ракет, особенно баллистических, он все равно имеет достаточно серьезные ограничения. В первую очередь – по количеству рабочих пусковых. Так же, как после "Паутины" и в результате объективной амортизации самолетов-носителей Ту-95, он теперь может за один залп выстрелить гораздо меньше крылатых ракет, чем раньше", – отметил эксперт.

Он объясняет, то есть реально серьезных последствий он еще может достигать, когда концентрирует удар на одном конкретном городе всех средств поражения всех номенклатур.

"Если же россияне, вот как сегодня, решают показать, что они еще могут обстреливать всю Украину ради пропагандистского эффекта, взамен чисто военной логике, то выходит пук-сереньк. С расходами ракет за десятки миллионов долларов по лоткам с одеждой. Вечная память невинно погибшим людям. Как бы то ни было, но человеческая жизнь любого украинца – бесценна. Поэтому неизбирательные убийства кого выйдет – это единственное, чем может гордиться рашистский генетический мусор сегодня. И так, злиться и эмоционировать здесь – бессмысленно. Таков у нас враг", – заметил аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска в ночь на 28 июля нанесли новую серию ударов по Сумской области. Под огнем оказались областной центр и поселок Недригайлов. В результате атак пострадали мирные жители, а спасатели продолжают ликвидировать последствия разрушений.



