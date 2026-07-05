Новий удар по Україні: озвучено тривожний прогноз російської атаки

Російська армія зберігає можливість найближчим часом повторити масштабний комбінований удар по Україні. Крім того, окупанти, ймовірно, змінили тактику застосування ударних безпілотників і можуть збільшувати виробництво реактивних дронів. Про це в заявив військовий оглядач Олег Жданов.

Росія може повторити масований удар по Україні. Фото з відкритих джерел

Олег Жданов в коментарі "ТСН" заявив, що після останньої масованої атаки Росія не вичерпала своїх запасів. На його думку, якщо під час удару було використано близько 500 безпілотників типу "Шахед", то приблизно така ж кількість могла залишитися в резерві. Не бачить Жданов і ознак суттєвого виснаження російських ракетних запасів.

"З того, що повідомлялося про готовність стратегічної авіації, вони задіяли трохи більше половини бомбардувальників. Тому технічна можливість повторити удар у них є. Чи зроблять вони це — сказати може лише наша розвідка", — заявив Жданов.

Оглядач також наголосив на зміні тактики використання ударних безпілотників з боку РФ. За його словами, якщо раніше російські війська запускали великі групи дронів одночасно, то тепер вони стартували невеликими партіями майже протягом усієї ночі та "йшли один за одним".

На думку Жданова, така схема може свідчити про використання нових систем керування із застосуванням сучасних модемів зв'язку, що дозволяють операторам довше контролювати політ безпілотників. Це також дало змогу дронам підходити до Києва з різних напрямків і майже одночасно виходити на цілі, ускладнюючи роботу української протиповітряної оборони. Ще однією можливою зміною оглядач називає переорієнтацію російського виробництва на реактивні ударні безпілотники.

"Вони прекрасно розуміють, що зараз у нас є прогалина у боротьбі саме з реактивними безпілотниками. Тому цілком могли перекинути основні виробничі потужності саме на них", — вважає експерт.

Водночас Жданов підкреслив, що це не означає відмову Росії від звичайних "Шахедів". За його словами, їх виробництво триває, а накопичені запаси дозволяють окупантам і використати ці безпілотники для нового масованого удару.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія завдала нової атаки по Україні. Вибухи пролунали в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та інших містах.

Також "Коментарі" писали, що Україна створила секретний батальйон для ударів по Москві.