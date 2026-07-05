Новый удар по Украине: озвучен тревожный прогноз российской атаки

Российская армия сохраняет возможность в ближайшее время повторить масштабный комбинированный удар по Украине. Кроме того, оккупанты, вероятно, изменили тактику применения ударных беспилотников и могут увеличивать производство реактивных дронов. Об этом заявил военный обозреватель Олег Жданов.

Россия может повторить массированный удар по Украине. Фото из открытых источников

Олег Жданов в комментарии "ТСН" заявил, что после последней массированной атаки Россия не исчерпала своих запасов. По его мнению, если при ударе было использовано около 500 беспилотников типа "Шахед", то примерно такое же количество могло остаться в резерве. Не видит Жданов и признаков существенного истощения российских ракетных запасов.

"Из того, что сообщалось о готовности стратегической авиации, они задействовали чуть больше половины бомбардировщиков. Поэтому техническая возможность повторить удар у них есть. Сделают ли они это – сказать может только наша разведка", – заявил Жданов.

Обозреватель также отметил изменение тактики использования ударных беспилотников со стороны РФ. По его словам, если раньше российские войска запускали большие группы дронов одновременно, то теперь они стартовали небольшими партиями почти всю ночь и "шли один за другим".

По мнению Жданова, такая схема может свидетельствовать об использовании новых систем управления с использованием современных модемов связи, позволяющих операторам дольше контролировать полет беспилотников. Это также позволило дронам подходить к Киеву по разным направлениям и почти одновременно выходить на цели, усложняя работу украинской противовоздушной обороны. Еще одним возможным изменением обозреватель называет переориентацию российского производства на реактивные ударные беспилотники.

"Они прекрасно понимают, что сейчас у нас есть пробел в борьбе именно с реактивными беспилотниками. Поэтому вполне могли опрокинуть основные производственные мощности именно на них", — считает эксперт.

В то же время, Жданов подчеркнул, что это не означает отказ России от обычных "Шахедов". По его словам, их производство продолжается, а накопленные запасы позволяют оккупантам использовать эти беспилотники для нового массированного удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла новую атаку по Украине. Взрывы раздались в Днепре, Запорожье, Харькове и других городах.

Также "Комментарии" писали, что Украина создала секретный батальон для ударов по Москве.