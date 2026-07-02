Реакція світу на масовану атаку Росії по Україні та обстріл Києва

Масований комбінований удар Росії по Україні в ніч з 1 на 2 липня, головною ціллю якого став Київ, викликав хвилю жорстких заяв з боку європейських лідерів та міжнародних посадовців. Президенти, міністри закордонних справ, представники Європейського Союзу та Ради Європи не лише засудили російську атаку, а й закликали до посилення санкційного тиску на Москву та збільшення військової допомоги Україні.

Удар Росії по Києву. Фото: ДСНС

Президентка Молдови Мая Санду висловила співчуття родинам загиблих і наголосила, що світ має відповісти на російські удари не лише словами.

"Чергова жорстока російська атака по Києву, у результаті якого цивільні особи загинули у своїх власних домівках. Висловлюю найглибші співчуття родинам загиблих. Молдова твердо підтримує Україну. Притягнення до відповідальності за ці злочини, посилення тиску на Росію та посилення підтримки України – ось якою має бути реакція світу", – написала Санду в соцмережі Х.

Однією з найжорсткіших стала реакція високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас. Вона заявила, що міжнародних заяв із засудженням уже недостатньо.

"Лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Тільки стале військове сприяння Україні та посилений тиск на Москву можуть це зробити", — сказала Каллас.

Також вона повідомила про намір запропонувати нові санкції проти структур, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. За її словами, що більше Росія атакує цивільне населення, то жорсткішою має бути міжнародна відповідь.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав Київ "європейською столицею, охопленою полум'ям", підкресливши, що Росія продовжує війну через свої імперські амбіції.

"Щоб змінити цю ситуацію, Україні потрібні військові засоби для захисту свого народу, а тиск на Росію має посилюватися, доки агресія не стане неможливою для продовження", – зазначив Цахкна.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що удари по цивільній інфраструктурі вкотре демонструють повне нехтування людським життям з боку Росії. Вона підтвердила незмінну підтримку України та українського народу.

"Жахливі кадри з Києва. Минулої ночі Росія вкотре завдала удару по цивільній інфраструктурі, продемонструвавши відверте зневажливе ставлення до людського життя. Фінляндія висловлює повагу до мужності та стійкості українського народу. Ми підтримуємо Україну", – заявила Валтонен у соцмережі Х.

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус наголосила, що миру неможливо досягти шляхом поступок агресору.

"Жорстокість Путіна не знає меж. Жахливі кадри з України після чергової ночі російського повітряного терору. Знову багато загиблих і поранених, серед них і діти. Миру не досягти, винагороджуючи агресію. Його можна досягти лише роблячи Україну сильною", – написала Єшилгьоз-Зегеріус у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також рішуче засудив чергову атаку Росії та наголосив, що Італія продовжить підтримувати Україну до досягнення справедливого та тривалого миру.

"Я найрішучіше засуджую новий напад РФ, який стався минулої ночі в Україні, знову спричинивши загибель та поранення людей", — написав міністр у соцмережі X.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила повну солідарність з Україною та закликала змусити Росію до миру за допомогою максимального санкційного тиску й подальшої військової підтримки Києва.

Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи Петра Байр заявила, що Україна здійснює самооборону, тоді як Росія продовжує цілеспрямовано тероризувати мирне населення, атакуючи житлові квартали ракетами та безпілотниками.

Єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос повідомила, що через російські удари співробітників представництва ЄС у Києві довелося евакуювати до укриттів. Вона наголосила, що міжнародне засудження має супроводжуватися практичними рішеннями — новою військовою допомогою та підтримкою європейської інтеграції України.

За даними української влади, у ніч на 2 липня сили ППО знищили 48 російських ракет і 476 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Київ. Внаслідок атаки загинули 18 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію МЗС України на російський удар по Києву.

Також "Коментарі" писали, що у Міноборони РФ цинічно відреагували на удари по Києву.