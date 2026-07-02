Реакция мира на массированную атаку России по Украине и обстрел Киева

Массированный комбинированный удар России по Украине в ночь с 1 на 2 июля, главной целью которого стал Киев, вызвал волну жестких заявлений со стороны европейских лидеров и международных должностных лиц. Президенты, министры иностранных дел, представители Европейского Союза и Совета Европы не только осудили российскую атаку, но и призвали к усилению санкционного давления на Москву и увеличению военной помощи Украине.

Удар России по Киеву. Фото: ГСЧС

Президент Молдовы Мая Санду выразила соболезнования семьям погибших и подчеркнула, что мир должен ответить на российские удары не только словами.

"Очередная жестокая российская атака по Киеву, в результате которого гражданские лица погибли в своих домах. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Молдавия твердо поддерживает Украину. Привлечение к ответственности за эти преступления, усиление давления на Россию и усиление поддержки Украины – вот какой должна быть реакция мира", – написала Санду в соцсети Х.

Одной из жестоких стала реакция высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас. Она заявила, что международных заявлений с осуждением уже недостаточно.

"Лишь слова осуждения не остановят атак на Киев. Только постоянное военное содействие Украине и усиленное давление на Москву могут это сделать", — сказала Каллас.

Также она сообщила о намерении предложить новые санкции против структур, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. По ее словам, чем больше Россия атакует гражданское население, тем жестче должен быть международный ответ.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал Киев "европейской столицей, охваченной пламенем", подчеркнув, что Россия продолжает войну из-за своих имперских амбиций.

"Чтобы изменить эту ситуацию, Украине нужны военные средства для защиты своего народа, а давление на Россию должно усиливаться, пока агрессия не станет невозможной для продолжения", – отметил Цахкна.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что удары по гражданской инфраструктуре еще раз демонстрируют полное пренебрежение человеческой жизнью со стороны России. Она подтвердила постоянную поддержку Украины и украинского народа.

"Ужасные кадры из Киева. Прошлой ночью Россия в очередной раз нанесла удар по гражданской инфраструктуре, продемонстрировав откровенное пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Финляндия выражает уважение мужеству и стойкости украинского народа. Мы поддерживаем Украину", – заявила Валтонен в соцсети Х.

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус подчеркнула, что мира невозможно достичь путем уступок агрессору.

"Жестокость Путина не знает предела. Ужасные кадры из Украины после очередной ночи российского воздушного террора. Снова много погибших и раненых, среди них и дети. Мира не достичь, вознаграждая агрессию. Его можно достичь только делая Украину сильной", — написала Ешилгезиоз.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также решительно осудил очередную атаку России и подчеркнул, что Италия продолжит поддерживать Украину до достижения справедливого и продолжительного мира.

"Я решительнее всего осуждаю новое нападение РФ, которое произошло минувшей ночью в Украине, вновь повлекшее гибель и ранение людей", — написал министр в соцсети X.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила полную солидарность с Украиной и призвала заставить Россию к миру с помощью максимального санкционного давления и последующей военной поддержки Киева.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Петра Байр заявила, что Украина осуществляет самооборону, тогда как Россия продолжает целенаправленно терроризировать мирное население, атакуя жилые кварталы ракетами и беспилотниками.

Еврокомиссар по соседству и расширению Марта Кос сообщила, что из-за российских ударов сотрудников представительства ЕС в Киеве пришлось эвакуировать к укрытиям. Она подчеркнула, что международное осуждение должно сопровождаться практическими решениями – новой военной помощью и поддержкой европейской интеграции Украины.

По данным украинских властей, в ночь на 2 июля силы ПВО уничтожили 48 российских ракет и 476 беспилотников разных типов. Основной удар пришелся на Киев. В результате атаки погибли 18 человек, еще около 100 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции МИД Украины на российский удар по Киеву.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ цинично отреагировали на удары по Киеву.