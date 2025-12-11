logo_ukra

Рано йти з Донбасу: де всупереч песимістичним прогнозам Трампа ЗСУ підняли прапор України
commentss НОВИНИ Всі новини

Рано йти з Донбасу: де всупереч песимістичним прогнозам Трампа ЗСУ підняли прапор України

Наші штурмовики підняли український прапор у центрі Покровська

11 грудня 2025, 15:27
Автор:
Кравцев Сергей

У центрі Покровська, що на Донеччині, українські військові підняли державний прапор. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у Telegram.

Рано йти з Донбасу: де всупереч песимістичним прогнозам Трампа ЗСУ підняли прапор України

Прапор України. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що таким чином українські військові спростували фейкові заяви російської пропаганди про нібито "взяття" міста.

"Світ має бачити, що, незважаючи на кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, боротиметься і не віддасть окупантам свою територію", — йдеться у підписі до ролика.

Зазначимо, колишній співробітник Служби безпеки України військовий експерт Іван Ступак заявив в ефірі Радіо NV, що російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома чвертями Покровська . Експерт нагадав, що у вересні-жовтні 2024 року російські загарбники дуже стрімко почали наближатися до міста Покровськ.

На його думку, від того періоду слід вважати початок оборони міста.

"Українська армія продовжує тримати нехай не все місто, але невеликі околиці, частини околиць міста Покровська. Можливо, три четверті міста, навіть може більше, знаходиться або під повним контролем російської армії, або під частковим", — зазначив Ступак.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті виглядає набагато краще, ніж намагається уявити російська пропаганда. За його словами, Кремль поширює "дезінформацію", орієнтовану на зовнішню аудиторію, щоб створити враження про нібито постійні відступи України. Цей брифінг став спробою змінити інформаційний порядок денний на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Києва капітуляції та згоди на нав'язаний "мирний план", варіанти якого, як зазначає Politico, узгоджувалися з Володимиром Путіним.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/corps7DSHV/884
