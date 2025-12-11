Рано йти з Донбасу: де всупереч песимістичним прогнозам Трампа ЗСУ підняли прапор України

У центрі Покровська, що на Донеччині, українські військові підняли державний прапор. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у Telegram.

Прапор України. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що таким чином українські військові спростували фейкові заяви російської пропаганди про нібито "взяття" міста.

"Світ має бачити, що, незважаючи на кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, боротиметься і не віддасть окупантам свою територію", — йдеться у підписі до ролика.

Зазначимо, колишній співробітник Служби безпеки України військовий експерт Іван Ступак заявив в ефірі Радіо NV, що російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома чвертями Покровська . Експерт нагадав, що у вересні-жовтні 2024 року російські загарбники дуже стрімко почали наближатися до міста Покровськ.

На його думку, від того періоду слід вважати початок оборони міста.

"Українська армія продовжує тримати нехай не все місто, але невеликі околиці, частини околиць міста Покровська. Можливо, три четверті міста, навіть може більше, знаходиться або під повним контролем російської армії, або під частковим", — зазначив Ступак.

