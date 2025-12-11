После намеков Трампа на поражении Украины Сырский сделал резкое заявление

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте выглядит намного лучше, чем пытается представить российская пропаганда. По его словам, Кремль распространяет "дезинформацию", ориентированную на внешнюю аудиторию, чтобы создать впечатление о якобы постоянных отступлениях Украины. Этот брифинг стал попыткой изменить информационную повестку на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от Киева капитуляции и согласия на навязанный "мирный план", варианты которого, как отмечает Politico, согласовывались с Владимиром Путиным.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Сырский подчеркнул, что, несмотря на непрерывные атаки, украинские силы удерживают оборону и даже смогли вернуть ряд позиций в ключевых районах. Однако публично сообщать о таких успехах Украина не спешит – сразу после оглашения российская армия перебрасывает в эти точки дополнительные силы или наносит ракетные удары, что приводит к потерям. Тем не менее, по словам главнокомандующего, украинские военные делают все возможное, чтобы их минимизировать.

Россия заявила о захвате Покровска, Мирнограда, Вовчанска и Купянска. Однако ВСУ утверждают, что в Покровске украинские подразделения вновь взяли под контроль часть районов, а российские войска лишь снимают постановочные кадры среди руин. Кремль пытается убедить Запад в бесперспективности поддержки Украины, и этот сигнал, по мнению СМИ, отчасти услышан в Вашингтоне. Трамп вновь призвал Владимира Зеленского "смириться с ситуацией", хотя Киев и европейские союзники отвергли предложения о передаче России укреплённых районов Донецкой области.

Сырский отметил, что реальные достижения России в разы меньше заявленных. Аналитики ISW подтверждают: с начала года РФ удалось захватить лишь 0,77% территории Украины, заплатив чрезмерно высоким числом убитых. По их оценке, попытка захватить остаток укреплённой линии в Донецкой области может затянуться на 2-3 года и стать для России чрезмерно тяжёлой.

Генерал отметил, что на отдельных направлениях враг продвигается менее чем на 5 километров в месяц, теряя более тысячи военнослужащих ежедневно. При этом ситуация в районе Покровска остаётся крайне сложной: сюда Россия перебросила около 156 тысяч бойцов. Сырский подтвердил, что осенью украинские силы покинули город, но уже 15 ноября начали контратаку и вернули почти половину территории, удерживая северную часть вдоль железнодорожной линии и контролируя около 54 кв. км западнее города. Несмотря на сложную погоду, Украина продолжает наращивать группировку внутри Покровска.

Читайте также на портале "Комментарии" — какую часть Покровска до сих пор удерживают ВСУ: какое войско Путин бросает на взятие города.



