Після натяків Трампа на поразку України Сирський зробив різку заяву

Главком ВСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті виглядає набагато краще, ніж намагається уявити російська пропаганда. За його словами, Кремль поширює "дезінформацію", орієнтовану на зовнішню аудиторію, щоб створити враження про нібито постійні відступи України. Цей брифінг став спробою змінити інформаційний порядок денний на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Києва капітуляції та згоди на нав'язаний "мирний план", варіанти якого, як зазначає Politico, узгоджувалися з Володимиром Путіним.

Сирський наголосив, що, незважаючи на безперервні атаки, українські сили утримують оборону і навіть змогли повернути низку позицій у ключових районах. Однак публічно повідомляти про такі успіхи Україна не поспішає – одразу після оголошення російська армія перекидає у ці точки додаткові сили чи завдає ракетних ударів, що призводить до втрат. Проте, за словами головнокомандувача, українські військові роблять усе можливе, щоб їх мінімізувати.

Росія заявила про захоплення Покровська, Мирнограда, Вовчанська та Куп'янська. Проте ЗСУ стверджують, що у Покровську українські підрозділи знову взяли під контроль частину районів, а російські війська лише знімають постановочні кадри серед руїн. Кремль намагається переконати Захід у безперспективності підтримки України і цей сигнал, на думку ЗМІ, частково почутий у Вашингтоні. Трамп знову закликав Володимира Зеленського "змиритися із ситуацією", хоча Київ та європейські союзники відкинули пропозиції щодо передачі Росії укріплених районів Донецької області.

Сирський зазначив, що реальні досягнення Росії в рази менші від заявлених. Аналітики ISW підтверджують: з початку року РФ вдалося захопити лише 0,77% території України, сплативши надмірно високу кількість убитих. За їхньою оцінкою, спроба захопити залишок укріпленої лінії на Донеччині може затягтися на 2-3 роки і стати для Росії надмірно важкою.

Генерал зазначив, що на окремих напрямках ворог просувається менш ніж на 5 кілометрів на місяць, втрачаючи понад тисячу військовослужбовців щодня. При цьому ситуація в районі Покровська залишається дуже складною: сюди Росія перекинула близько 156 тисяч бійців. Сирський підтвердив, що восени українські сили залишили місто, але вже 15 листопада розпочали контратаку та повернули майже половину території, утримуючи північну частину вздовж залізничної лінії та контролюючи близько 54 кв. км на захід від міста. Попри складну погоду Україна продовжує нарощувати угруповання всередині Покровська.

