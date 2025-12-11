Рано уходить из Донбасса: где вопреки пессимистическим прогнозам Трампа ВСУ подняли флаг Украины

В центре Покровска, что в Донецкой области, украинские военные подняли государственный флаг. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ в Telegram.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что таким образом украинские военные опровергли фейковые заявления российской пропаганды о якобы "взятии" города.

"Мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию", — говорится в подписи к ролику.

Отметим, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире Радио NV, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертями Покровска. Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года российские захватчики очень стремительно начали приближаться к городу Покровск.

По его мнению, от того периода надо считать начало обороны города.

"Украинская армия продолжает держать пусть не весь город, но небольшие окраины, части окраин города Покровска. Возможно три четвертых города, даже может больше, находится или под полным контролем российской армии, или под частичным", — отметил Ступак.

Читайте также на портале "Комментарии" — главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте выглядит намного лучше, чем пытается представить российская пропаганда. По его словам, Кремль распространяет "дезинформацию", ориентированную на внешнюю аудиторию, чтобы создать впечатление о якобы постоянных отступлениях Украины. Этот брифинг стал попыткой изменить информационную повестку на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от Киева капитуляции и согласия на навязанный "мирный план", варианты которого, как отмечает Politico, согласовывались с Владимиром Путиным.



