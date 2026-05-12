Путіну про це краще не знати: скільки ракет та дронів тепер збиває Україна

Прогрес української ППО стає дедалі очевиднішим. Україна навчилася збивати 90% ворожих дронів та майже 80% крилатих ракет, навіть після важкої зими, коли країна-агресор удвічі збільшила кількість атак. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні міністра оборони України Михайла Федорова.

ППО України. Фото: з відкритих джерел

За словами Федорова, минула зима стала однією з найважчих для України.

"Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу "Шахед". Основна мета — українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", — заявив міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом зробив міністр оборони Михайло Федоров.

"Якщо говорити про Taurus, то звісно, у нас зараз уже є ракети, які працюють на дистанції схожої і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів поразки", – зазначив міністр.

Михайло Федоров додав, що Україна завжди відкрита для того, щоб мати більше засобів поразки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія щонайменше чотири рази модернізувала крилату ракету Х-101 з початку повномасштабної війни проти України. У Міністерстві оборони заявляють: всі зміни мають одну мету – зробити удари по українських містах ще більш смертоносними та ускладнити роботу систем протиповітряної оборони.



