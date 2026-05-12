logo_ukra

BTC/USD

80789

ETH/USD

2290.36

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путіну про це краще не знати: скільки ракет та дронів тепер збиває Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну про це краще не знати: скільки ракет та дронів тепер збиває Україна

Михайло Федоров заявив, що Україна вже збиває 80% ракет і 90% дронів

12 травня 2026, 10:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прогрес української ППО стає дедалі очевиднішим. Україна навчилася збивати 90% ворожих дронів та майже 80% крилатих ракет, навіть після важкої зими, коли країна-агресор удвічі збільшила кількість атак. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні міністра оборони України Михайла Федорова.

Путіну про це краще не знати: скільки ракет та дронів тепер збиває Україна

ППО України. Фото: з відкритих джерел

За словами Федорова, минула зима стала однією з найважчих для України.

"Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу "Шахед". Основна мета — українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", — заявив міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом зробив міністр оборони Михайло Федоров.

"Якщо говорити про Taurus, то звісно, у нас зараз уже є ракети, які працюють на дистанції схожої і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів поразки", – зазначив міністр.

Михайло Федоров додав, що Україна завжди відкрита для того, щоб мати більше засобів поразки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія щонайменше чотири рази модернізувала крилату ракету Х-101 з початку повномасштабної війни проти України. У Міністерстві оборони заявляють: всі зміни мають одну мету – зробити удари по українських містах ще більш смертоносними та ускладнити роботу систем протиповітряної оборони.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/zedigital/6790
Теги:

Новини

Всі новини