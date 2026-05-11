Кравцев Сергей
Украина на сегодня уже имеет ракеты, дальность которых схожа с немецкими Taurus. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом сделал министр обороны Михаил Федоров.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Федоров добавил, что Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.
Читайте также на портале "Комментарии" — масштабная пропагандистская кампания, развернутая Кремлем внутри Германии, убедила значительную часть общества в том, что передача Украине дальнобойных ракет Taurus может спровоцировать опасную эскалацию и создать угрозу безопасности самой ФРГ. Именно этот фактор, по мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, стал главным препятствием для принятия соответствующего решения.
Также издание "Комментарии" сообщало – внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют о том, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.