Федоров тонко намекнул, что у Украины уже есть «свой» Taurus

Украина на сегодня уже имеет ракеты, дальность которых схожа с немецкими Taurus. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом сделал министр обороны Михаил Федоров.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

"Если говорить о Taurus, то конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции схожей и больше. Но никогда не может быть мало таких средств поражения", – отметил министр.

Федоров добавил, что Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.

"Но на самом деле сегодня мы уже получаем определённую независимость в этом направлении. Мы все видели удары по РФ на 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо", – заявил глава ведомства.

