Масштабная пропагандистская кампания, развернутая Кремлем внутри Германии, убедила значительную часть общества в том, что передача Украине дальнобойных ракет Taurus может спровоцировать опасную эскалацию и создать угрозу безопасности самой ФРГ. Именно этот фактор, по мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, стал главным препятствием для принятия соответствующего решения.

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"Пока немецкое общество отравлено российским 'троянским конем', канцлер не пойдет вопреки воле избирателей", — подчеркнул Гетьман.

Самый мощный довод против передачи Taurus, как он отмечает, появился не в официальных заявлениях правительства, а в сознании самих граждан. Соцопросы демонстрируют: около двух третей немцев считают, что поставки таких ракет лишь усугубит конфликт и спровоцирует ответ со стороны России.

Эти страхи, по словам Гетьмана, не возникли сами по себе — результат системной информационной атаки Кремля.

"Россияне запустили информационного 'троянского коня'", — отметил майор.

Пророссийские медиа, соцсети, русскоязычная диаспора и часть местных лидеров мнений активно продвигали месседж о возможности ответного удара по Германии в случае передачи вооружений Украине.

Таким образом, Кремль достигает своего — не ракетами, а из-за навязывания нужного мнения общественности, которое в свою очередь оказывает давление на политическое руководство ФРГ.

По мнению Гетьмана, Украина должна реагировать на эти вызовы, перенимая эффективные методы информационной работы:

"Официальных брифингов недостаточно. Надо приобщать известных людей — спортсменов, музыкантов, предпринимателей, общественных деятелей. Именно так мы можем донести украинскую правду до европейцев".

Он также отметил, что единичные заявления или интервью не сравнятся с масштабностью российской дезинформационной кампании. Поэтому контрнарвативы должны быть массовыми, повторяющимися и постоянными.

Сменить общественное мнение в Германии сможет только хорошо продуманная, комплексная информационная кампания. Когда хотя бы половина германских избирателей поддержит передачу Taurus, у канцлера появится реальное пространство для принятия положительного решения.

Украина, по словам Гетьмана, уже сегодня должна инвестировать в информационные инициативы, которые будут опровергать мифы об "эскалации" и объяснять: ракеты Taurus — это защита не только для Украины, но и всей Европы.

Ранее "Комментарии" писали , что Украина уже не первый год ожидает крылатые ракеты Taurus от Германии. Обсуждение возможности их передачи началось еще при канцлере Олафе Шольце, а с приходом Фридриха Мерца тема вновь набрала обороты. Несмотря на затяжную паузу, вероятность снабжения ракет остается — правда, процесс может состояться в закрытом формате.