Кравцев Сергей
Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом зробив міністр оборони Михайло Федоров.
Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел
Федоров додав, що Україна завжди відкрита для того, щоб мати більше засобів поразки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — масштабна пропагандистська кампанія, розгорнута Кремлем усередині Німеччини, переконала значну частину суспільства в тому, що передача Україні далекобійних ракет Taurus може спровокувати небезпечну ескалацію та створити загрозу безпеці самої ФРН. Саме цей чинник, на думку ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана став головною перешкодою для ухвалення відповідного рішення.
Також видання "Коментарі" повідомляло – внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.