logo_ukra

BTC/USD

80876

ETH/USD

2314.9

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Федоров тонко натякнув, що Україна вже має «свій» Taurus
commentss НОВИНИ Всі новини

Федоров тонко натякнув, що Україна вже має «свій» Taurus

Михайло Федоров заявив, що Україна вже має ракети, схожі на Taurus.

11 травня 2026, 16:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом зробив міністр оборони Михайло Федоров.

Федоров тонко натякнув, що Україна вже має «свій» Taurus

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

"Якщо говорити про Taurus, то звісно, у нас зараз уже є ракети, які працюють на дистанції схожої і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів поразки", – зазначив міністр.

Федоров додав, що Україна завжди відкрита для того, щоб мати більше засобів поразки.

"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність у цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", – заявив голова відомства.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масштабна пропагандистська кампанія, розгорнута Кремлем усередині Німеччини, переконала значну частину суспільства в тому, що передача Україні далекобійних ракет Taurus може спровокувати небезпечну ескалацію та створити загрозу безпеці самої ФРН. Саме цей чинник, на думку ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана став головною перешкодою для ухвалення відповідного рішення.                                                                                      

Також видання "Коментарі" повідомляло – внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ua.interfax.com.ua/
Теги:

Новини

Всі новини