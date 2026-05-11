Федоров тонко натякнув, що Україна вже має «свій» Taurus

Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом зробив міністр оборони Михайло Федоров.

"Якщо говорити про Taurus, то звісно, у нас зараз уже є ракети, які працюють на дистанції схожої і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів поразки", – зазначив міністр.

Федоров додав, що Україна завжди відкрита для того, щоб мати більше засобів поразки.

"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність у цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", – заявив голова відомства.

